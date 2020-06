Asistente de enfermería dice que le negaron entrada a un gimnasio de DC

(NOTICIAS YA).- Los últimos meses han sido un reto para Pedro Marroquín que vive en Columbia Heights, el vecindario con el mayor número de casos de COVID-19 en D.C., además de que uno de sus dos empleos es siendo asistente de enfermería en un centro médico de la capital.

Después de más de tres meses sin acudir al gimnasio debido a los cierres provocados por la crisis de salud, Pedro dice que el pasado martes decidió acudir a Washington Sports Club al noroeste de la calle 14 donde un empleado del establecimiento le realizó una serie de preguntas a su arribo.

“Una de las preguntas en las cuales me dice que si yo he tenido contacto con alguien positivo, lo cual por mi trabajo no tengo contacto físicamente, porque también mantenemos distanciamiento pero trabajo en un hospital” dijo el guatemalteco a Noticias Univision Washington.