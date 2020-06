Coronavirus ya circulaba en España desde marzo… de 2019

(NOTICIAS YA).- El nuevo coronavirus habría estado circulando en España al menos desde marzo de 2019, casi 9 meses antes de que fuesen detectados los presuntos primeros casos del mundo en China.

Eso es lo que sugiere un estudio de la Universidad de Barcelona (UB) que analizó muestras de aguas residuales tomadas en dicha ciudad el 12 marzo de 2019, casi un año antes del primer caso oficial de COVID-19 en la región (25 de febrero de 2020).

De acuerdo con El Mundo, el equipo liderado por Albert Bosch inicialmente reveló que el virus SARS-CoV-2 estaba presente en las aguas residuales de Barcelona al menos desde el 15 de enero de este año, 41 días antes del primer caso oficial.

Sin embargo, al analizar muestras más antiguas, se percataron de que el virus circulaba en el país al menos desde marzo del año anterior.

En caso de confirmarse tras una revisión científica independiente, se trataría de la prueba más temprana de la presencia del nuevo coronavirus en el mundo. Los hallazgos fueron publicados de manera provisional en Medrxiv.

“Barcelona es un importante centro comercial y de negocios que suele acoger eventos masivos que atraen a visitantes de muchos lugares del mundo. No obstante, es probable que situaciones similares se hayan dado en otras partes del mundo y que hubiesen tenido casos de COVID-19 que pasaron desapercibidos”, explicaron los autores del estudio.

Bosch añadió que aquellos afectados por el virus antes de que este fuese identificado como tal seguro recibieron un diagnóstico erróneo de gripe, dado a que los síntomas son similares.

El líder del estudio y también presidente de la Sociedad Española de Virología explicó además que el coronavirus deja un rastro genético que se mantiene en el cuerpo de los infectados entre una y tres semanas. Los rastros después son expulsados mediante heces y otras secreciones.

El científico destacó que el virus “prácticamente ha desaparecido de las aguas residuales de Barcelona”. Esto no quiere decir que ya no se excrete, sino que “sigue circulando pero a unos niveles que hacen que técnicamente no podamos detectarlo”.

Sin embargo, la presencia del virus en las aguas residuales no es un peligro para la salud. “El coronavirus que se excreta a través de las heces es un virus inactivo y, aunque podamos detectar su rastro genético, la bilis lo inactiva así que no representa un riesgo”, concluyó.

