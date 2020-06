Duplican solicitudes a Covered California ante incremento de desempleo

(NOTICIAS YA).- Se estima que a nivel nacional unos 27 millones de personas han perdido su empleo y con él la cobertura médica; en un periodo en el que es especialmente importante contar con un seguro médico.

A nivel nacional esta situación pone en peligro la cobertura de 20 millones de personas; lo que ha llevado a que por lo menos en California se haya duplicado el número de solicitudes para pertenecer al programa de Covered California.

“Cuando llegué al hospital, no podía respirar, demasiado dolor en el pecho, dolor de cabeza muy fuerte; y una vez que me revisan ahí ya no me dejan salir del hospital”, comentó Guillermo Hernandez, beneficiario de Covered California

La covid-19 tomó a Guillermo por sorpresa y peor aún; sin seguro médico.

“Como estaba en el área de san diego cruzó la frontera, se fue a tijuana para ver a ver si se podía atender alla”, explica Yurina Melara, portavoz de Covered California

Guillermo terminó pagando 300 dólares por medicamento que no le sirvió y optó por regresar a San Diego para atenderse; pero no dejaba de pensar en la cuenta que seguía creciendo con cada día de la semana que pasó internado

“Ya al salir del hospital me doy cuenta que si no hubiera tenido el Covered California hubieran sido 40 mil dólares aproximadamente esa semana”, agregó Hernández.

El mismo temor a cuentas de miles de dólares acecha a cada vez más personas que se quedan sin beneficios de salud al perder su empleo.

“Para ayudar a todas esas personas estamos extendiendo el periodo del 30 de junio al 31 de julio”, comentó Melara.

Y es que son millones de personas las personas que podrían quedar desamparadas ante la petición del gobierno de Donald Trump pidió a la Suprema Corte eliminar la ley de salud asequible.

“En este momento no hay nada de qué preocuparse, eso va a la suprema corte de justicia y tomara tiempo. Ahorita la ley es la ley, todo sigue, usted -si vive en California- tiene que tener cobertura de salud.”