Hispano al borde de la muerte por no tener “papeles”

(NOTICIAS YA).-Se trata de Víctor Ángel Malagón, un inmigrante que se encuentra en una fase delicada por un cáncer terminal. Esta familia se encuentra destruida al no poseer los recursos económicos para pagar sus quimioterapias y el “no tener papeles” se ha convertido en su mayor calvario dicen.

“Mi situación es de un cáncer terminal, donde los médicos dicen que yo no tengo cura, que solamente me van hacer unas quimioterapias y esperar la voluntad de Dios”, dijo Víctor.

Tras esta situación, han decidido crear una cuenta de Go Fund Me para quienes desean colaborar con este latino que se encuentra en esta crítica situación, para así poder solventar las quimioterapias.

SI QUIERE DONAR PARA AYUDAR A ESTE PADRE HISPANO HAGA CLIC AQUÍ: Ayuda para Víctor Ángel Malagón

Angie Quintero, esposa de Víctor, apuntó: “Es un dolor que no se le quita con las drogas que le dan”. Afirma también que han recorrido muchos hospitales en busca de ayuda para así poder salvarle la vida.

Pero el no poseer documentos, dicen que es “Una piedra en el zapato” por lo que muchos médicos le comentan que lo mejor es que regrese a su país.

“Por favor ayuden a mi papito”, dice la pequeña Maria José, quien con tan solo diez años solo desea: “reírme con él, abrazarlo, jugar a las cosquillitas”.

Al encontrarse entre la espada y la pared Angie comentó: “¿Qué puedo hacer? a mi país no puedo regresar (Colombia) está cerrado y aquí los médicos no me colaboran. Ya me duele los pies de ir a un lugar a otro y me cierran las puertas por no tener documentos, por no ser de este país”.

La realidad de este colombiano es muy crítica, tanto, que su esposa tuvo que retirarse de su trabajo para así poder estar al tanto con él las 24 horas, puesto que, presenta problemas de respiración y al comer se atora, motivo que podría acabar con su vida de inmediato.