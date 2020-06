No faltó un solo día a clases y la premian con $430 mil en becas

(NOTICIAS YA).- Una joven de Nueva York no solo tuvo el honor de graduarse como la mejor de su clase recientemente, sino que también ostenta un historial perfecto de asistencia a lo largo de su carrera.

De acuerdo con su escuela, reporta la estación local WXIN, Ashanti Palmer asistió a la escuela todos los días desde su ingreso a preescolar, lo que equivale a 4 mil 600 días.

LEE: Universidad da título póstumo a estudiante que murió de coronavirus

“Ser nombrada la mejor de la clase se siente bien porque muestra que el trabajo duro que he realizado a lo largo de los años ha rendido frutos, y que ese esfuerzo está siendo celebrado en gran manera”, dijo en un comunicado la originaria de Mount Vernon.

La recién graduada de preparatoria asegura que su récord perfecto de asistencias no fue algo que buscase de forma intencional.

LEE: Pandemia ocasiona serios problemas en la educación

“Sabía que ir todos los días a la escuela era importante, porque faltar un solo día puede atrasarte. No fue sino hasta el décimo grado que me di cuenta de que no había faltado un solo día, y quise mantener la racha”, explicó la joven.

Por ello, Ashanti se ha hecho acreedora a becas equivalentes a 430 mil dólares. La joven planea estudiar Ingeniería Biomédica en el Rensselaer Polytechnic Institute a partir de este otoño.

LEE: ¿Cuándo y cómo regresarán los estudiantes a las aulas?

Además de nunca faltar a sus clases, Palmer ha estado en el cuadro de honor desde el jardín de niños. La joven de 17 años otorga gran parte del crédito a su madre y maestros.

“Los logros de Ashanti en las escuelas de Mount Vernon han sido extraordinarios. Nos esforzamos para asegurarnos de que nuestros estudiantes se gradúen listos para la universidad y sus carreras, y Ashanti es muestra de ello”, concluyó Kenneth R. Hamilton, superintendente del distrito escolar de la ciudad de Mount Vernon.

VIDEO RELACIONADO: