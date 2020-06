¿Para qué quiere Donald Trump ser presidente por 4 años más?

(POLÍTICA YA). – ¿Para qué quiere Donald Trump ser presidente de Estados Unidos por cuatro años más? Además, ¿cuáles son sus prioridades para un nuevo término?

Aparentemente ni el mismo Trump lo sabe.

SOBRINA DE TRUMP REVELARÁ VERDADES DEL PRESIDENTE EN SU PRÓXIMO LIBRO

Durante un foro comunitario transmitido por la cadena Fox News este jueves en la noche, el mandatario no pudo responder a esas preguntas con precisión, y en cambio hizo énfasis en la oportunidad de conocer más personas por medio de la Casa Blanca.

“Bueno, una de las cosas que serán realmente geniales, ya sabes, la palabra experiencia sigue siendo buena”, contestó Trump al presentador Sean Hannity. “Siempre digo que el talento es más importante que la experiencia. Siempre he dicho eso. Pero la palabra experiencia es una palabra muy importante. Es un significado muy importante”.

Comentaristas políticos que vieron el programa señalaron que el presidente lució aplastado cuando se le pidió que nombrara sus objetivos para un segundo mandato, y nunca dijo en última instancia qué espera hacer si es reelegido cuando se le da la oportunidad de explicar.

MÁXIMA PRIORIDAD

Reporteros políticos concluyeron que la noticia más importante del evento televisivo fue la incapacidad de Trump de responder a la pregunta: “¿Cuáles son sus elementos de máxima prioridad para un segundo mandato?”

“Nunca hice esto antes, nunca dormí en Washington. Estuve en Washington, creo que 17 veces, de repente, soy el presidente de los Estados Unidos”, continuó Trump. “Ya sabes la historia, estoy viajando por Pennsylvania Avenue con nuestra primera dama y digo: ‘Esto es genial’. Pero no conocía a mucha gente en Washington, no era lo mío”.

La respuesta resumió el desenfocado enfoque de Trump para su reelección de cuando apenas faltan un poco más de cuatro meses para las votaciones del próximo 3 de noviembre.

Durante el foro del jueves, Trump se distrajo con viejas quejas y, en última instancia, nunca nombró un solo objetivo para su propio mandato.

El mandatario prefirió lanzar ataques a sus enemigos actuales, como John Bolton, el exasesor de Seguridad Nacional que publica un libro devastador sobre la presidencia de Trump.

TRUMP PIDIÓ FAVORES A CHINA PARA GANAR LAS ELECCIONES, REVELA LIBRO

Más tarde, Hannity volvió a plantear la noción de un segundo mandato, solo para que Trump respondiera con críticas a las “cargas de dinero efectivo en el avión” que, según él, fueron enviadas a Irán por la administración de Obama.

Más tarde pareció referirse a una presidencia de Biden como inevitable, incluso cuando insistió en que su rival “destruiría nuestro país”.

“Quiero decir, el hombre no puede hablar”, dijo Trump. “Y él será su presidente porque algunas personas no me quieren, tal vez”.