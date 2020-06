Estudiantes explican por qué quieren sacar a la policía de su escuela

(NOTICIAS YA).- 28/Junio/2020

Estudiantes alrededor de EE.UU. se están uniendo para exigir que se saque a la policía de sus escuelas, motivados por las protestas contra brutalidad policial tras el asesinato de George Floyd.

En entrevista con CNN estudiantes de diferentes estados hablaron sobre los oficiales de recursos escolares, conocidos como SROs, los cambios que quieren ver en su escuela y las razones detrás de su petición.

Los hacen sentir discriminados

Salem Hailu, de 17 años, estudia en la escuela Byers High School en Denver, Colorado, y dice que los estudiantes de color, especialmente quienes son negros, son tratados de forma distinta y más punitiva que los alumnos blancos.

“Me hace sentir que no soy bienvenida en mi propia escuela. Me hace sentir que los estudiantes de color no son valorados”, dijo Salem, agregando que deberían concentrarse en construír relaciones con trabajadores sociales, no la policía.

A inicios del mes, la junta escolar de Denver terminó de forma unánime su contrato con el departamento de policía de la ciudad, quienes proveían SROs para trabajar en distritos escolares. A mediados de 2021 todos los oficiales serán removidos.

Los oficiales son violentos

Jasmin Benas, de 18 años, estaba en el estacionamiento de Enloe Magnet High School en Raleigh, Carolina del Norte, cuando vio a un grupo de SROs poner a estudiantes negros contra el suelo para arrestarlos.

“Nuestra reacción inmediata fue sacar nuestros teléfonos y grabar. Para que algo pueda hacer que estos SROs tengan consecuencias”, dijo Benas, agregando que esa no es disciplina normal para una escuela. “Fue fuerza excesiva y no fue apropiado”.

La semana pasada la junta del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake renovó su memorando de acuerdo y aprobó contratos con agencias del cumplimiento de la ley que proveen SROs a su distrito.

Miles de estudiantes han firmado una petición contra la decisión del distrito escolar y han realizado protestas pidiendo que se remuevan a los oficiales de sus planteles.

“Más consejeros, menos policías”

Amir Lumumba, de 12 años, es un estudiante de una escuela en el Condado de Montgomery en Maryland, y dice que ha visto a SROs llevando alumnos rápidamente a la oficina del director, causando suspensiones innecesarias.

“Si (los estudiantes) tuvieran un espacio seguro para decirle a alguien cómo se están sintiendo o por qué actuaron de cierta forma, siento que eso sería mejor a que te lleven a la oficina y te suspendan 3 o 4 días”, dijo Amir.

“Deberíamos tener consejeros y menos policías en la escuela, o nada de policías”, dijo el niño. “Los policías están ahí para emergencias, no para andar caminando en la escuela con armas”.

La junta escolar del Condado de Montgomery ha pedido al superintendente de distrito que revise el programa SRO. Cada escuela pública del condado tiene un SRO y a inicios del año votaron en contra de expandir el programa a secundarias.

Tienen miedo por el abuso psicológico

Autumn Vultao, de 17 años, es una estudiante de las Escuelas Públicas de Denver, y dice que no confía en los SROs para intervenir en incidentes de salud mental dentro del plantel.

Autumn dijo que cuando estaba en segundo año le hablaron a SROs para que revisaran cómo estaba y dijo que ellos estaban haciéndole gaslighting, término que se refiere a la manipulación psicológica para cuestionar la sanidad de un individuo.

“Estaban usando mis hospitalizaciones previas como combustible para enojarse, aunque yo no estaba haciendo nada malo”, dijo Autumn, agregando que un consejero tuvo que intervenir para que la situación no escalara.

“Sigo teniendo miedo de ir a la escuela y de hablar con alguien sobre cualquier cosa involucrada con mi salud mental”, dijo Autumn. “Pero al mismo tiempo me ha ayudado a alzar más la voz, porque le puede pasar a otras personas”.

“Debemos reimaginar la idea de seguridad escolar”

Reagan Razon, de 16 años, es estudiante en Enloe Magnet High School en Raleigh, Carolina del Norte, donde dice que varios de sus compañeros cada vez critican más el papel de los SROs; pero que muchos estudiantes blancos los siguen apoyando.

“Ellos sienten que los SROs están ahí para protegerlos del drama o distintos peligros. Pero por otro lado, hay estudiantes negros realmente traumatizados por las experiencias con estos oficiales”, dijo Reagan. “La comodidad blanca no vale el trauma de sus estudiantes negros”.

“Necesitamos reimaginar la idea de seguridad escolar porque a muchos no los están protegiendo realmente, ni los están haciendo sentir seguros”, dijo Reagan.

Con información de CNN