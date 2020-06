Cancelan el popular festival de música “Neon Desert” por COVID-19

(NOTICIAS YA).-El popular Festival de Música conocido como “Neon Desert” ha sido cancelado para este 2020.

La cancelación del evento que usualmente se realiza durante el fin de semana de Memorial Day, fue hecha a través de Twitter.

“Neon Desert Music Festival no se llevará a cabo este año. No queríamos nada más que traer al festival de música de vuelta al centro de El Paso este invierno, pero luego de monitorear la situación actual, no encontramos la manera de llevar a cabo el festival que conocen y aman este 2020”, indicaron los organizadores del evento.

Anteriormente, el evento se tenía programado para llevarse a cabo el mes de septiembre. Sin embargo debido al drástico aumento de casos por COVID-19 en el condado de El Paso el evento ha sido cancelado.