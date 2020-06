Nuevo escándalo sobre Rusia sacude a Washington

(POLÍTICA YA). – Miembros del Congreso de ambos partidos exigieron al gobierno este lunes que dé una explicación sobre informes de inteligencia que afirman que Rusia ofreció en secreto recompensas monetarias a militantes afganos por matar tropas estadounidenses.

RUSIA INTERFIERE DE NUEVO PARA AYUDAR LA REELECCIÓN DE TRUMP

El presidente Donald Trump negó haber recibido una sesión informativa de parte de sus servicios de inteligencia sobre la información, que fue revelada durante el fin de semana por el diario The New York Times, y luego confirmada por varios otros medios de prensa.

Según los informes, una unidad de espionaje militar rusa ofreció recompensas a militantes vinculados con la organización Taliban para atacar a las fuerzas de la coalición en Afganistán, incluidas las tropas estadounidenses y británicas, en una sorprendente escalada de la hostilidad del Kremlin hacia Estados Unidos.

Según el Times, oficiales de inteligencia de EE.UU y las fuerzas de operaciones especiales en Afganistán alertaron a sus superiores desde enero sobre el complot ruso y que al menos una muerte de tropas estadounidenses fue el resultado de las recompensas.

“Estados Unidos concluyó hace meses que la unidad rusa, que se ha relacionado con intentos de asesinato y otras operaciones encubiertas en Europa destinadas a desestabilizar a Occidente o vengarse de los renegados, había ofrecido recompensas encubiertas por ataques exitosos el año pasado”, indica el diario.

El periódico obtuvo la información de funcionarios del gobierno de Trump que recibieron reportes de la inteligencia.

DINERO DE RECOMPENSA

El diario agrega que militantes islamistas, o elementos criminales armados estrechamente asociados con ellos, han recaudado dinero de recompensa. Veinte soldados estadounidenses murieron en combate en Afganistán en 2019, pero no estaba claro cuáles de esos asesinatos pudieron ser debido a la recompensa.

TRUMP INFORMÓ A RUSIA SOBRE MUERTE DE LÍDER DE ISIS ANTES QUE A PELOSI

La revelación de la operación rusa ha generado un intenso debate en Washington, y en especial dentro del gobierno de Trump sobre la mejor manera de responder a la inquietante nueva táctica de parte de un país que los servicios de inteligencia estadounidenses consideran como un enemigo, pero que el presidente ha adoptado como amigo.

Funcionarios del gobierno dijeron al Washington Post que los líderes de la administración de Trump se enteraron de las recompensas reportadas en los últimos meses por parte de las agencias de inteligencia de EE.UU.

Según una persona familiarizada con el asunto, una reunión celebrada en marzo planteó cuáles respuestas debía dar el presidente a Rusia sobre la situación.

“Las preguntas que surgen son: si se informó al presidente, y si no, por qué no, y por qué no se informó al Congreso. El Congreso y el país necesitan respuestas ahora”, escribió la presidenta de la Cámara de Representates, Nancy Pelosi, en una carta al Director de Inteligencia Nacional John Ratcliffe y a la Directora de la CIA Gina Haspel.