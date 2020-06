VIDEO: Oficial arrolló a manifestantes y jefe de policía lo defiende

(NOTICIAS YA).- Un jefe de Policía en Michigan defendió a sus agentes luego de que estos arrollaran a varios manifestantes durante la noche de este domingo.

De acuerdo con CNN, decenas de personas marchaban en una autopista de la ciudad de Detroit cuando al menos una unidad de la policía local los embistió.

Los oficiales supuestamente estaban reubicando a los manifestantes a otro lugar, cuando estos presuntamente comenzaron a atacar el vehículo.

“Los oficiales reportaron que escucharon el vidrio trasero quebrarse, muy fuerte. No estaban seguros si les estaban disparando”, explicó James Craig, jefe de la Policía de Detroit.

El video del incidente muestra a la unidad de la policía acelerando y golpeando con fuerza a varias personas. La policía no ha dado a conocer detalles de los lesionados.

Por otro lado, aseguraron que los manifestantes estaban armados con martillos y por eso los oficiales temieron “por su seguridad”.

“Fue muy importante que salieran de ahí por seguridad y la seguridad de los demás. Eso es lo que se ve en el video, que aceleraron para salir ahí en caso de que les estuviesen disparando”, justificó Craig.

A pesar de que los agentes en cuestión, quienes no han sido identificados, no recibieron disparos, su jefe no dejó de defender su actuar e incluso llegó a decir que estos “hicieron lo correcto” al arrollar a más de una decena de personas.

“Los oficiales hicieron lo correcto. Ciertamente abandonaron el lugar y después de que se fueron, para evitar mayores daños, los manifestantes también se marcharon sin problemas”, destacó Craig.

El caso continúa bajo investigación.