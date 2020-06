Centenares hacen fila para realizarse pruebas COVID-19 en Florida

(NOTICIAS YA).- Los centros de prueba de coronavirus en Florida se encuentran saturados de líneas de carros con personas que desean realizarse el test del virus, incluso algunos han pernoctado en el Centro de Convenciones del Condado de Orange en Orlando, según la Asociación de Oficiales de Información Pública del estado.

A lo largo de Florida se ha reportado el cierre de algunas sedes a tempranas horas de la mañana, debido a la alta afluencia de solicitantes del test, como lo fue en Tropicana Field, en San Petersburgo, el cual según una publicación en Twitter de la policía de esa ciudad, más de 500 personas se encontraban esperando su turno en sus autos y agotaron las pruebas. El llamado a la colectividad a través del Departamento de Salud de Florida y BayCare, fue regresar nuevamente el martes a las 7 a.m cuando lleguen más tests.

Por su parte, más de 300 automóviles se alinearon en el TIAA Bank Field en Jacksonville, ciudad que emitió un requerimiento que obliga a usar máscara en sitios públicos, lugares de interior y en otras situaciones donde las personas no puedan distanciarse socialmente, a partir del próximo lunes a las 5 de la tarde.

Asimismo, a partir del martes, quien no use una máscara en South Beach podría obtener una multa de $ 50, mientras que en Miami Beach se sancionará con aviso verbal o una multa a quienes no utilicen estos cobertores faciales en lugares donde no se pueda establecer la distancia social, incluidos los hoteles y áreas comunes de condominios, dijo el Alcalde de la ciudad, Dan Gelber, quien no descarta un toque de queda que se encuentra en discusión.

En total, para este lunes Florida tuvo 3 muertes y más de 5,400 casos positivos de COVID-19, para un total de 3,400 muertes y 141,000 personas infectadas por coronavirus, según el Departamento de Salud del estado. A pesar del gran número de casos, no se han reportado mayores aumentos en hospitalizaciones, debido a que han sido personas jóvenes, con menos riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y terminar en una unidad de cuidados intensivos.

En contraste con esta realidad, se prevé llevar a cabo la Convención Nacional Republicana en Jacksonville para finales del mes de agosto, para lo cual alrededor de 500 médicos de Florida firmaron una carta abierta pidiéndole Lenny Curry, alcalde de Jacksonville, que aplace dicho evento por considerarse “extremadamente peligroso y contrario a las recomendaciones actuales de salud pública”.

Noticia redactada por Joyce Alexandra Salazar