Científicos chinos descubren gripe porcina con ‘potencial para pandemia’

(NOTICIAS YA).- Investigadores chinos descubrieron un nuevo tipo de gripe porcina que puede infectar a los humanos y tiene el potencial de causar una futura pandemia, según un estudio publicado el lunes.

La enfermedad, que los investigadores llamaron virus G4, desciende genéticamente de la gripe porcina H1N1 que causó una pandemia global en 2009. G4 ahora muestra “todas las características esenciales de un virus candidato para pandemia”, dijo el estudio, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Los investigadores descubrieron G4 durante un programa de vigilancia de cerdos que se desarrolló entre 2011 y 2018, en el que recolectaron más de 30.000 muestras de hisopos nasales de cerdos en mataderos y hospitales de enseñanza veterinaria en 10 provincias chinas.

De estas muestras, los investigadores identificaron 179 virus de la influenza porcina, pero no todos representaron una preocupación. Algunos solo aparecieron un año de los siete del programa, o eventualmente disminuyeron a niveles no amenazantes.

Pero el virus G4 siguió apareciendo en los cerdos, año tras año, e incluso mostró un fuerte aumento en la población porcina después de 2016.

Pruebas posteriores mostraron que G4 puede infectar a los humanos al unirse a nuestras células y receptores, y puede replicarse rápidamente dentro de nuestras células de la vía aérea. Y aunque G4 contiene genes H1N1, las personas que han recibido vacunas contra la gripe estacional no tendrán inmunidad.

G4 ya parece haber infectado a humanos en China. En las provincias de Hebei y Shandong, ambos lugares con un alto número de cerdos, más del 10% de los trabajadores porcinos en granjas porcinas y el 4,4% de la población en general dieron positivo en una encuesta de 2016 a 2018.

Todavía no hay evidencia de que el G4 pueda extenderse de persona a persona, pero los investigadores advirtieron que el virus estaba en aumento entre las poblaciones de cerdos y que “podía representar una seria amenaza para la salud humana”. La transmisión del virus de cerdo a humano podría “provocar una infección grave e incluso la muerte”, dijo el estudio, que exigía una vigilancia y un control más estrictos de la propagación del virus.

La última pandemia dio paso a más investigación

En 2009, la pandemia de gripe porcina H1N1 causó la muerte de aproximadamente 151.700 a 575.400 personas en todo el mundo. Como consecuencia, las autoridades y los científicos intensificaron la vigilancia de las poblaciones de cerdos para detectar virus con “potencial pandémico”.

La gripe porcina ocurre en personas que están en contacto con cerdos infectados. Los síntomas son similares a los de la gripe humana normal y pueden incluir fiebre, letargo, falta de apetito, tos, secreción nasal, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea.

Después de 2009, el virus H1N1 en humanos se propagó a los cerdos de todo el mundo, y los genes se mezclaron en nuevas combinaciones, creando nuevos virus como el G4.

“Es preocupante que la infección humana del virus G4 fomente la adaptación humana y aumente el riesgo de una pandemia humana”, dijeron los autores del estudio, con sede en varias instituciones chinas, incluida la Universidad Agrícola de Shandong y el Centro Nacional de Influenza de China.

Para disminuir el riesgo de que esto suceda, los agricultores y las autoridades chinas deben controlar la propagación del virus entre los cerdos y monitorear de cerca a las personas que trabajan con los animales, dijo el equipo.

El nuevo estudio se produce cuando el mundo lidia con la pandemia de covid-19, que ahora ha infectado a más de 10,3 millones de personas en todo el mundo y ha causado más de 505.000 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

