Recaudan 100 mil dólares para barista humillado por “Karen”

(NOTICIAS YA).- Un barista de Starbucks que fue humillado públicamente por una clienta después de pedirle que usara tapabocas recibió casi 100 mil dólares en propinas después de volverse viral.

Lenin Gutiérrez, de 24 años, estaba trabajando en un Starbucks de San Diego el lunes por la mañana cuando una mujer, que no portaba mascarilla, entró e intentó hacer un pedido.

Gutiérrez le preguntó si tenía el método de protección, pero antes de que él pudiera mostrarle las pautas de la compañía que obligan a usarlo, la mujer le mostró el dedo medio y comenzó a maldecirlo, además de tomarle una foto.

“Conozcan a Lenen (sic) de Starbucks, que se negó a servirme porque no estoy usando una máscara. La próxima vez esperaré a los policías y traeré una exención médica”, escribió Amber Lynn Gilles en su publicación, acompañada de una foto de Gutiérrez portando tapabocas y mirando a la cámara.

La publicación de Gilles, quien ha sido catalogada como una “Karen” a raíz del incidente, no logró su cometido y realmente resultó en una gran cantidad de apoyo para el barista. En los comentarios sobre la publicación, algunos dijeron que desearían poder visitar la sucursal de Starbucks para darle una propina especial, algo que inspiró a Matt Cowan.

El joven de 26 años, que no conoce a Gutiérrez personalmente, dijo que estaba molesto porque el barista “estaba siendo intimidado por hacer lo correcto”, así que decidió comenzar una campaña en GoFundMe, llamada “Tips for Lenin Standing Up To A San Diego Karen” (propinas para Lenin por enfrentarse a una Karen de San Diego).

“La gente no te pide que hagas mucho, solo que uses una máscara para tu seguridad y la de los demás. Starbucks también ha establecido otras formas de obtener café si no te sientes cómodo usando una máscara”, dijo Cowan a CNN.

El objetivo inicial de la campaña era de recaudar 1 mil dólares pero, hasta la tarde del martes 30 de junio, ya se habían recaudado al menos 99 mil 420 dólares.

Gutiérrez dijo que planea usar parte del dinero para perseguir sus sueños de convertirse en bailarín y pretende donar el resto a algunas organizaciones en San Diego.

