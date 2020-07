HISPANAS RECIBEN BRUTAL GOLPIZA POR 15 DÓLARES

(NOTICIAS YA).-Se trata de Hilda de León, una mexicana que trabaja en una tienda de teléfonos Cricket ubicada en Longmont, quien fue agredida brutalemnte junto a su compañera laboral por David Blattner, un hombre de 29 años de edad.

El hecho ocurrió porque esta mujer hispana le dijo al cliente que le faltaban 15 dólares para comprarse un teléfono. Hilda afirma que el agresor estaba muy enojado, dijo que era mucho dinero, por lo que se fue furioso.

Pero la furia del hombre fue tan grande, que regresó a la tienda para seguir peleando. Hilda acotó que: “Siguió gritándome. Entonces le dije get out, vete de la tienda”. En ese momento fue cuando el agresor arremete violentamente contra Hilda.

“Sentí un golpe muy fuerte. No se si fue cuando él me golpeó en la cara, o cuando me aventó contra la pared, que sentí que me desvanecí… Todo se me fue”, comentó la víctima hispana.

Ambas trabajadoras estban aterradas por la situación, su compañera de trabajo, Leslie, salió en su defensa y dijo: “Yo pensaba que nos iba a matar, miré toda la sangre que salía de la cara de Hilda y me asusté”.

El hombre de 29 años, lejos de detenerse, también la atacó a ella, jalándola por su cabello y propinándole varias patadas en su cuerpo y en la cabeza.

Llamaron al 911. Cuando autoridades locales llegaron al lugar y vieron el estado de Hilda, de inmediato la transportaron a un hospital local para que recibiera atención médica.

El hombre fue puesto tras las rejas acusado de múltiples cargos cómo agresión agravada y comportamiento crimínal.

La hermana de Hilda, Silvia, dice que no se sorprendió, puesto que, ella fue manager de esa tienda y el hombre siempre insultaba a los hispanos, con comentarios como “espaldas mojadas”.