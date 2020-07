Jóvenes fiesteros abarrotan hospitales de Florida

(NOTICIAS YA).- En medio de un repunte generalizado de casos de coronavirus en Florida tras la reapertura parcial de actividades, cada vez más jóvenes llegan a Emergencias con síntomas de coronavirus.

De acuerdo con el Daily Beast, el gobernador Ron DeSantis dijo recientemente que el aumento en contagios se debe en gran parte a los jóvenes que han comenzado a salir y reunirse en grupos grandes sin las precauciones pertinentes.

El mandatario también había atribuido el repunte a la población de trabajadores agrícolas hispanos y al aumento en la capacidad de pruebas.

Algunos en el medio aseguran que los hospitales de Florida están en peligro de llenarse pronto o ya están saturados, atendiendo a personas jóvenes que salieron a sitios públicos, motivados por el propio gobierno, y terminaron infectándose de coronavirus.

Los expertos, refiere el Daily Beast, indican que estos pacientes suelen tener síntomas leves y son dados de alta rápidamente. Sin embargo, el no colocarse propiamente en cuarentena los hace propensos a propagar el virus entre sus familiares de mayor edad, parejas, amigos y extraños.

“Sabemos a partir de los datos que los casos tienden a ser más jóvenes y (creemos) que se relaciona con la conducta de los jóvenes que han salido a bares y fiestas en casas. Tendemos a tomar mayores riesgos y vivir ‘en el momento’ cuando somos jóvenes. Ellos podrán creer que no están en riesgo de hospitalización, pero sí son un riesgo para otros”, explicó la epidemióloga Cindy Prins, de la Universidad de Florida.

En la Cleveland Clinic, por ejemplo, hubo días enteros durante la cuarentena que no recibían pacientes con síntomas de COVID-19. “Ahora son como 10 al día. Tuve siete la última noche que trabajé. Todos los que he atendido han tenido entre 25 y 55 años”, dijo una enfermera del lugar que pidió a Daily Beast no ser identificada.

“Dan positivo pero no se ponen graves. Los enviamos a casa con instrucciones de tomar ibuprofeno, descansar y ponerse en cuarentena por 14 días”, explicó la enfermera en otra entrevista.

Cabe destacar que el número de personas internadas es menor al número de personas que acuden al hospital solo a realizarse la prueba. La sucursal en Weston de la Cleveland Clinic, por ejemplo, actualmente admite a unos tres pacientes COVID al día. De ellos, solo el 20% son menores de 40 años, explicó un vocero al The Daily Beast.

De acuerdo con datos del Miami Herald, el Departamento de Salud de Florida registró 43 mil 964 casos nuevos de COVID-19 en la semana del 21 al 28 de junio, la cifra semanal de casos nuevos más alta hasta ahora, mientras que cada día del fin de semana batió récords similares también.

Según la última actualización del Departamento este martes, más de la mitad (52%) de los 149 mil 781 casos activos en el estado correspondía a personas de entre 15 y 44 años de edad.

Es importante mencionar también que, hasta este lunes, las camas de Cuidados Intensivos en el Condado de Miami-Dade estaban, en promedio, al 70% de su capacidad y que el número de pacientes entrantes era mayor al de personas que estaban siendo dadas de alta, según un reporte del condado, que también informó que algunos hospitales de la demarcación se acercan a su máxima capacidad.

“Hemos visto que le ha dado a mucha gente de entre 18 y 35 años. Dos de mis compañeros están incapacitados porque se contagiaron. Nada severo, pero deben permanecer en casa hasta que resulten negativos”, dijo por su parte un paramédico, quien aseguró sentirse preocupado de adquirir la COVID-19.

“Ha sido muy estresante. Comienzo a sentirme un poco más preocupado de infectarme simplemente porque siento que he visto más COVID ahora que antes”, finalizó.

