Un abuelito de Canutillo lo pierde todo tras un voraz incendio

(NOTICIAS YA).- Este martes por la tarde elementos del Departamento de Bomberos de West Valley acudieron a sofocar las llamas que invadieron el hogar del señor Miguel Cordova.

Fueron 26 bomberos los que de inmediato lo pusieron a salvo. Paramédicos ayudaron con sus quemaduras en primer grado. Además recibió atención por inhalación de humo.

Según autoridades el incendio se debió a una falla eléctrica.

Familiares del señor Miguel habilitaron una cuenta GoFundMe para ayudarlo ya que por el momento no tiene trabajo y esa casa era todo lo que tenía.

Si gusta ayudarlo se le pide acudir al siguiente enlace: GoFundMe/ Lost everything in fire anything helps not working