VIDEO: Deportista entra en coma por coronavirus y pierde su musculatura

(NOTICIAS YA).- Un deportista de Washington quedó prácticamente irreconocible luego de contraer coronavirus y quedar en coma por casi un mes.

Ahmad Ayyad, de 40 años, pesaba 215 libras y ostentaba una gran musculatura. Estaba acostumbrado a correr maratones y hacer ejercicio todos los días.

Ayyad no sabe dónde se contagió pero cree que pudo haber sido en un viaje de 3 días a Florida. El hombre administraba su propio restaurante, trabajaba en la mueblería de su familia y competía en carreras de obstáculos, baloncesto y boxeo.

Sin embargo, en cuestión de días comenzó a cansarse al subir las escaleras, al cocinar y hasta al hablar. Luego comenzaron los estornudos, la tos y la fiebre, así como la pérdida total de energía y apetito, y dificultad para respirar.

LEE: La impactante foto viral de un hombre antes y después del coronavirus

El 15 de marzo dio positivo tanto a influenza como a coronavirus, y tuvo que ser internado, intubado y colocado en un estado de coma inducido por 25 días en el hospital Johns Hopkins de Baltimore.

El hombre era el tercer paciente con COVID-19 en dicho hospital y el primero que tuvo que ser intubado.

“Fue extremadamente emocional. Sabía que estaría completamente solo. No sabía lo que vendría. No sabía si había sido la última vez que hablaba con ellos. No sabía si estaba a punto de morir”, compartió.

“Me preocupa que la gente no se lo tome en serio. A mí me dio y sobreviví, y sigo aterrado”, expresó.

LEE: Este dolor en el cuerpo podría ser una señal de que tienes coronavirus

A lo largo del coma, Ahmad perdió 60 libras, tenía un coágulo en el brazo, daños en el corazón y pulmones, no podía hacer casi nada sin quedarse sin aire, y tuvo que volver a aprender a comer, caminar y hablar.

“Desperté y vi mis brazos, mis piernas, y mis músculos se habían ido. Me estaba volviendo loco. ¿Dónde estaban mis piernas?”, expresó.

El hombre regresó a casa el 22 de abril y dos meses después ya está casi recuperado y ha vuelto a ejercitarse.

“Fue increíble verlo en su momento más enfermo, intubado, sedado y boca abajo para ayudarlo a respirar, y ahora en casa. Estaba sonriendo y hablando de cuán feliz le hacía salir a trotar y sentarse afuera con el sol en el rostro”, expuso su doctora.

LEE: Coronavirus ya circulaba en España desde marzo… de 2019

Ahmad además tiene una advertencia para la ciudadanía.

“La gente está actuando como que ya se acabó y no es así. Usa tu mascarilla. No se reúnan en grandes grupos. Cuídense y cuiden a los que los rodean. Tómenselo en serio. No es una broma. Puede matarte, aunque creas que estás sano y eres inmune. No lo eres”, dijo.