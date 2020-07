Muro fronterizo privado en sur de Texas podría derrumbarse

(POLÍTICA YA). – Una porción de muro fronterizo que fue construido por un grupo privado en el sur de Texas ya corre el riesgo de derrumbarse.

Ingenieros e hidrólogos que revisaron fotos del muro para los sitios web de noticias ProPublica y The Texas Tribune, dijeron que la muralla de unas 3 millas en uno de los sectores más concurridos de la Patrulla Fronteriza, muestra signos de erosión de la escorrentía y, si no se repara, podría estar en peligro de caer al Río Grande.

GRUPO PRIVADO CONSTRUYE SU PROPIO MURO FRONTERIZO EN NUEVO MÉXICO

“Cuando el río crezca, probablemente atacará aquellas áreas donde la base está expuesta, debilitando aún más el apoyo de la cerca y potencialmente causando que porciones… caigan en el Río Grande”, dijo Alex Mayer, profesor de ingeniería civil en la Universidad de Texas en El Paso.

El proyecto del muro privado de Misión, Texas, fue el segundo que construyó Tommy Fisher tras otro similar en El Paso, como parte de un esfuerzo para ayudar al presidente Donald Trump a cumplir con su promesa de campaña de 2016 construir 450 millas de un muro fronterizo.

Los muros privados en Texas y Nuevo México fueron levantados gracias a We Build the Wall, la influyente organización conservadora sin fines de lucro que dice haber recaudado más de $25 millones en el sitio GoFundMe para el muro de Trump.

UNA LOCURA

Víctor Manjarrez, director asociado de la Universidad de Texas en el Centro de Leyes y Comportamiento Humano de El Paso, dijo a ProPublica que nunca habría construido a lo largo de la orilla del río.

GOBIERNO DEMANDA A GRUPO PRIVADO QUE CONSTRUYE MURO EN TEXAS

“Eso es una locura”, expresó Manjarrez, ex jefe del sector de El Paso para la Patrulla Fronteriza, que pasó años trabajando a lo largo del Río Grande. “Vas a tener todos los problemas de hidrología y ni siquiera de una inundación, solo flujo y reflujo normal. … Si fuera el jefe del sector y construyera algo así, estaría en muchos problemas”.

Fisher ha dicho que su muro, aproximadamente a una milla al sur de donde el gobierno ya está construyendo su propia versión, finalmente traerá “seguridad fronteriza a la frontera” a través de un diseño que borra las preocupaciones de inundación y erosión que habían arruinado los planes anteriores y acelera enormemente la construcción.

Sería el primer sistema de muro que no causaría inundaciones ni desviaría el agua, afirmó Brian Kolfage, fundador de We Build the Wall, en un tuit. “Los mejores ingenieros del mundo diseñaron esto para las inundaciones, no para los empleados del gobierno”.