(NOTICIAS YA).-

Palm Springs refuerza su orden de uso de mascarillas

El condado de Riverside continúa siendo monitoreado por el gobierno del estado debido al gran aumento de casos positivos de la COVID-19.

“Abrimos muy temprano sin las protecciones en su lugar, todavía no tenemos las suficientes personas para hacer rastreo de contactos rápidamente. No hemos tenido cuartos de hotel para proteger a los campesinos que no pueden estar aislados de sus familias con muchas personas en sus hogares”, dijo el congresista por el valle de Coachella Dr. Raul Ruiz.

El miércoles, funcionarios de salud del condado de Riverside confirmaron 745 nuevos casos de coronavirus y seis muertes adicionales relacionadas con el virus. Siendo el mayor aumento de casos confirmados en un solo día en el condado desde que se comenzó a realizar pruebas en el mes de marzo.

“Y tenemos tres veces más enfermos en los hospitales de los que tuvimos la primera vez”, agregó Ruiz.

Es por eso que ciudades como Palm Springs han reforzado sus lineamientos e implementaron una nueva orden para utilizar mascarillas en la ciudad.

“Si estás afuera, en público, si estás haciendo ejercicio, si estás en el gimnasio aunque estés adentro tienes que utilizar el tapabocas otra vez. Si estás en algún negocio o algún restaurante tienes que usar el tapabocas, por ahora los bares están cerrados lo único que está abierto son restaurantes que tiene lugares afuera para comer”, dijo Job Huerta, representante de la ciudad de Palm Springs.

La orden también requiere que hoteles, moteles y rentas vacacionales publiquen anuncios alertando a sus huéspedes sobre las reglas del uso de mascarillas en la ciudad, de no hacerlo podrían ser sancionados.