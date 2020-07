¿Dónde y cómo celebrar de forma segura el 4 de julio en Colorado?

(NOTICIAS YA).-

Los fuegos artificiales son un elemento icónico para festejar el cuatro de julio por lo que cientos de personas corren a las tiendas para comprar paquetes de juegos pirotécnicos y más este año, cuando la mayoría de los eventos fueron cancelados debido a la pandemia, sin embargo es importante tener en cuenta que la libertad que se celebra en esta fecha tiene restricciones.

‘En Denver está prohibido el uso de todo tipo de fuegos artificiales, también el hecho de poseerlos, comprarlos o venderlos, genera sanciones hasta de $ 999 en multas y / o costos judiciales, y hasta un año en prisión’, indicó Jay Casillas, vocero del Departamento de Policía de Denver.

Sin embargo hay algunos lugares del estado en donde lo juegos pirotécnicos que no explotan o no salen del suelo si son permitidos, pero si usted o su familia los va a manipular tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar una tragedia:

No use gel antibacterial antes de manipularlos ya que el alto contenido de alcohol de estos podría causarle graves quemaduras.

No los use en lugares donde pueda causar incendios forestales o de estructuras.

Los fuegos artificiales ilegales en todo el estado de Colorado incluyen (pero no se limitan a):

Petardos

Bombas de cereza,

Cohetes de botella,

Morteros

M-80

Velas romanas

Y si definitivamente prefiere dejar la pirotecnia en manos de los expertos, en estos sitios aún puede disfrutar de algunos eventos, pero la mayoría de ellos solo podrán ser vistos desde las casas, por lo que le recomendamos consultar previamente con cada lugar:

NOTA: En Denver todos los eventos fueron cancelados.

Bandimere Speedway : se celebrará los ‘Jet Car Nationals’ y los fuegos artificiales comenzarán alrededor de las 9:45 de la noche. Las entradas para el evento cuestan entre $18 y $33, con estacionamiento de $15, pero si puede encontrar un lugar cerca de C-470 y Morrison Road, puede verlos de forma gratuita.

se celebrará los ‘Jet Car Nationals’ y los fuegos artificiales comenzarán alrededor de las 9:45 de la noche. Las entradas para el evento cuestan entre $18 y $33, con estacionamiento de $15, pero si puede encontrar un lugar cerca de C-470 y Morrison Road, puede verlos de forma gratuita. Berthoud: los fuegos artificiales todavía son una oportunidad para la celebración, pero este año no podrá reunirse en el sitio de lanzamiento. En cambio, la pirotecnia se lanzará más alto que nunca para que puedan verse desde toda la ciudad. El espectáculo comienza a las 9:15 pm (anochecer) el viernes 3 de julio y es gratis. Para obtener información, visite berthoud.org

los fuegos artificiales todavía son una oportunidad para la celebración, pero este año no podrá reunirse en el sitio de lanzamiento. En cambio, la pirotecnia se lanzará más alto que nunca para que puedan verse desde toda la ciudad. El espectáculo comienza a las 9:15 pm (anochecer) el viernes 3 de julio y es gratis. Para obtener información, visite berthoud.org Firestone : el décimo octavo cuarto anual en Firestone comienza a las 6:30 pm el 4 de julio en Miner’s Park, con fuegos artificiales programados para las 9:30 pm Obtenga más información en https://www.firestoneco.gov/133/4th-at-Firestone

: el décimo octavo cuarto anual en Firestone comienza a las 6:30 pm el 4 de julio en Miner’s Park, con fuegos artificiales programados para las 9:30 pm Obtenga más información en https://www.firestoneco.gov/133/4th-at-Firestone Highlands Ranch : un espectáculo de treinta minutos se lanzará al atardecer el 4 de julio desde Mountain Vista High School.

: un espectáculo de treinta minutos se lanzará al atardecer el 4 de julio desde Mountain Vista High School. Parker: un espectáculo de treinta minutos comenzará al anochecer el 4 de julio cerca de la bodega al sur de la ciudad.

un espectáculo de treinta minutos comenzará al anochecer el 4 de julio cerca de la bodega al sur de la ciudad. Windsor: los juegos pirotécnicos se lanzarán a las 9:10 p.m desde una ubicación situada entre Poudre River Trail hacia el norte y New Liberty Road hacia el sur y entre 7th Street hacia el este y Colorado Boulevard hacia el oeste. El área es central para Windsor y se encuentra en la cima de un acantilado que se cree que es el punto más alto de la ciudad. Se eligió la nueva ubicación para que los residentes pudieran ver la exhibición sin salir de sus hogares o vecindario. http://recreationliveshere.com

los juegos pirotécnicos se lanzarán a las 9:10 p.m desde una ubicación situada entre Poudre River Trail hacia el norte y New Liberty Road hacia el sur y entre 7th Street hacia el este y Colorado Boulevard hacia el oeste. El área es central para Windsor y se encuentra en la cima de un acantilado que se cree que es el punto más alto de la ciudad. Se eligió la nueva ubicación para que los residentes pudieran ver la exhibición sin salir de sus hogares o vecindario. http://recreationliveshere.com Vail: El espectáculo de fuegos artificiales de Vail America Days iluminará los cielos de Vail el 4 de julio a partir de las 9:45 p.m., si el clima / las condiciones lo permiten. El programa de 10 minutos celebrará el Día de la Independencia y rinde homenaje al tema de este año Stronger Together.

El espectáculo de fuegos artificiales de Vail America Days iluminará los cielos de Vail el 4 de julio a partir de las 9:45 p.m., si el clima / las condiciones lo permiten. El programa de 10 minutos celebrará el Día de la Independencia y rinde homenaje al tema de este año Stronger Together. Wellington: los fuegos artificiales comenzarán alrededor de las 9 pm.

los fuegos artificiales comenzarán alrededor de las 9 pm. Colorado Springs la Sinfonía de verano en el Memorial Park se llevará a cabo desde su porche este año. http://www.coloradospringssports.org/4th-of-july-symphony-in-the-park/

la Sinfonía de verano en el Memorial Park se llevará a cabo desde su porche este año. http://www.coloradospringssports.org/4th-of-july-symphony-in-the-park/ Fort Collins: La ciudad de Fort Collins se complace en anunciar un día lleno de diversión de actividades planificadas por COVID. El primer evento será el lanzamiento del globo aerostático, que comienza alrededor de las 6 a.m.

La ciudad de Fort Collins se complace en anunciar un día lleno de diversión de actividades planificadas por COVID. El primer evento será el lanzamiento del globo aerostático, que comienza alrededor de las 6 a.m. Loveland: la celebración del 4 de julio será un evento de estilo drive-in en el complejo de eventos The Ranch.

la celebración del 4 de julio será un evento de estilo drive-in en el complejo de eventos The Ranch. Greeley: Estamos pidiendo que la comunidad vea los fuegos artificiales desde la distancia. Los fuegos artificiales utilizados para el espectáculo se pueden disfrutar hasta a diez millas de distancia del lugar de lanzamiento cerca de Island Grove. Los fuegos artificiales comenzarán alrededor de las 9:30 p.m.

Y una razón más para mantener la vista en el cielo:

La Guardia Nacional de Colorado realizará sobrevuelos de aviones de combate desde la Base de la Fuerza Aérea de Buckley el 4 de julio. Busque F16 con el 140 ° Ala sobre el Monumento a las 9:51 a.m., Lake City a las 10:32 am, Redstone a las 10:42 am, Westminster a las 11:14 am, y Parker a las 11:19 am el cuarto.

Y recuerde que sea cual sea la forma que elija para festejar:

‘La libertad que celebramos este fin de semana conlleva responsabilidad, por lo que recordamos a todas las personas la importancia de usar tapabocas cuando estén en la presencia de otras personas, reunirse solamente en grupos pequeños, mantener una distancia física de 6 pies y cumplir con todas las directrices relacionadas con el covid-19 y las restricciones de uso de fuego’, dijo Vanessa Bernal, vocera de la Secretaría de Salud del estado de Colorado.

De esta forma evitará que la celebración de la independencia no obligue a las autoridades a generar más restricciones en los próximos días.