VIDEO: Hispanos denuncian que fueron discriminados en IKEA

(NOTICIAS YA).- Dos jóvenes hispanos aseguran que se sintieron discriminados por un grupo de empleados de IKEA, quienes los echaron de la tienda por llevar un cartel que exigía igualdad y justicia para las minorías.

Uno de ellos, quien vestía el cartel, dice que lleva usándolo más de un mes, en el que ha entrado a otras tiendas y lugares sin tener ningún inconveniente, puesto que, asegura que es una forma pacífica de protesta.

“Ahorita yo me siento muy decepcionada que IKEA, una empresa que supuestamente se preocupa con cuestiones de justicia social, está tomando esta postura”, dice Shanelle Rodríguez, quien denuncia fue echada de IKEA.

En un comunicado publicado por IKEA, tras las protestas de Black Live Matter, a raíz del asesinato de George Floy, la empresa asegura que condenan todo tipo de prejuicio y racismos.

Pero, para Jesús Loaiza y su novia, el comunicado es hipócrita y falso “una desconexión tremenda entre lo que fue dicho y cómo actuaron los empleados de IKEA”.

Y es que denuncia que fueron echados de esta tienda ubicada en centennial. “vinieron cuerpos de seguridad de IKEA y nos dijeron que tenía que sacarme esto”.

Por portar un cartel que pide acabar con el abuso policial, más inversión en educación e igualdad para todos.

“Yo entré a la tienda con esto puesto. No estaba gritando, no estaba protestando, estaba simplemente entrando, buscando una mesa que equiparía en nuestro hogar”, apuntó Loaiza.

Ambos aseguran que se sintieron discriminados “yo les pregunté si es que yo tuviera esto puesto en un polo, ¿sería lo mismo?, y yo me pregunto también si es que hubiese visto una persona con un gorro de Make América Great Again o Vote for Biden”, recuerda el joven inmigrante peruano.

Para Shanelle quien por sus venas corre múltiples nacionalidades “pues yo soy latina, yo soy dominicana, peruana y también yo soy Árabe, mi abuelo es de palestina”, esto no es algo nuevo.

Dice que su color de piel la ha hecho víctima de racismo en varias ocasiones “muchas veces en mi universidad, en la calle, en todas partes”, denuncia la joven.

Por eso dicen debieron alzar la voz a ver lo que ocurrió en IKEA, puesto que, su novio lleva más de un mes cargando este cartel para recordar que aunque quizás sus redes sociales no estén apareciendo todo lo que estaba apareciendo hace unas semanas, vidas negras siguen siendo amenazadas por fuerzas policiales”, aseguró Loaiza.