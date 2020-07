Se extravió en un mercado y encontró a su familia 30 años después

(NOTICIAS YA).- Un hombre que se extravió en un mercado de México cuando era niño ha encontrado a su familia luego de una desesperada búsqueda que duró 30 años.

Se trata de la conmovedora historia de Adán Tolentino, quien nunca perdió la esperanza de volver a reunirse con sus padres y hermanos a pesar de los duros momentos que vivió en su infancia.

El pasado 29 de junio fue cuando por fin se reencontró con parte de su familia en Toluca, en el Estado de México.

Adán recuerda que muy seguido acompañaba a su padre a la central de abastos de la Ciudad de México, jugaba mientras esperaba a que él terminara de trabajar.

Sin embargo, un día, cuando apenas tenía 6 años, se enfado de esperar y decidió ir a jugar un poco más lejos de lo acostumbrado. Cuando regresó al lugar en donde debía esperar a su padre, ya no lo encontró, según relató a CNN.

Sus padres cuentan que no lograron encontrarlo, aunque sí lo buscaron. Lamentablemente, hace 30 años les fue imposible.

La infancia de Adán no fue fácil, hubo tiempos en que se refugió en las drogas para olvidarse del hambre.

“Tenía que rascar de la basura para poder encontrar algo que comer, le pedía uno a la gente y pues no te daban, te veían como un cero a la izquierda. Entonces ahí anduve, la verdad si me drogué, con otros chavos un poco más grandes que estaban ahí … No tardaba yo días para comer y con eso se me olvidaba”, contó el hombre.

A pesar de tener solo 6 años y verse solo en el mundo, Adán tuvo una fuerza increíble para sobrevivir. Dejó las drogas, luego robó para comer y comprarse una caja de gomas de mascar que empezó a vender en el mismo mercado.

La vida lo puso en el camino de personas que lo ayudaron y una familia se lo llevó a Veracruz.

“Me fui con él, me adoptaron, me mandaron a la escuela, de ahí me volví a salir, me quité con ellos, me fui a la casa de la hermana de mi padrastro, que se llama Aurora Tolentino Sánchez, ella me terminó de criar, me dio el estudio hasta el 6 años y yo empecé a trabajar desde niño”, recordó.

Sol Salgado, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, conoce el caso y asegura que los padres de Adán no pudieron hacer mucho en ese tiempo. Aunque se acercaron con las autoridades, no existían instituciones especializadas como ahora.

Fue el pasado 10 de junio cuando Adán se acercó a la Comisión de Búsqueda de Personas para solicitar ayuda en la búsqueda de su familia.

Tras indagar, Salgado destacó que lograron identificar a una de las hermanas de Adán y tras contactarse con ella lograron reunirlos. Fue el momento que él esperó durante tres décadas.

Diana Laura Pereira Juárez, hermana de Adán, se mostró feliz por reencontrarse con su hermano y le pidió disculpas por no tratar de buscarlo.

De acuerdo con CNN, una de las hermanas confirmó que sus padres buscaron a Adán durante mucho tiempo, pero no saben exactamente cómo.

Datos oficiales señalan que hasta diciembre de 2019 existían más de 61 mil personas desaparecidas en México, según CNN.