No te pierdas el eclipse de la ‘Luna de Trueno’ este fin de semana

(NOTICIAS YA).- 4/Julio/2020

Este 4 de julio, no olvides voltear al cielo poco después de las 11 pm ET, pues durante exactamente 2 horas y 45 minutos, la luna pasará por la sombra exterior de la Tierra, creando un eclipse lunar penumbral parcial.

Un eclipse penumbral ocurre cuando la luna pasa por la débil sombra penumbra que emite la Tierra. En este caso la luna evade la sombra umbral de nuestro planeta, conocida por crear eclipses lunares totales o parciales.

Eso significa que este evento no será tan impactante como un eclipse parcial o total, donde parece que desaparecen partes de la luna. Sin embargo, incluso si no tienes telescopio, podrás ver un oscurecimiento considerable en la superficie lunar.

El eclipse empezará a las 11:07 pm ET y durará hasta la 1:52 am ET, con la fase más oscura ocurriendo poco después de la medianoche. Además este fenómeno coincidirá con la luna llena de “trueno”.

Poco después de la medianoche del domingo, a las 12:44 am ET, la luna parecerá estar opuesta al sol, según la NASA. Esta luna de “trueno” también es conocida como “Luna de Venado” o “Luna de Rosa”, y es el inicio del mes astronómico.

