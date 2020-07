Alertan sobre crítica situación en Farmville por coronavirus

(NOTICIAS YA).- Familiares de los reclusos del centro de detención de ice en Farmville están desesperados porque aseguran que hay decenas de reclusos con coronavirus en las instalaciones, muchos de ellos en estado grave. Por ello, piden a las autoridades que los enfermos sean liberados.

Según datos de migración, en total se registraron 56 casos positivos al Covid-19 hasta el 30 de junio. Activistas aseguran que la falta de condiciones para practicar la distancia social y la llegada de nuevos reclusos provenientes de otros estados han contribuido al aumento acelerado en el número de casos.

En un audio que nos hicieron reclusos de Farmville, uno de ellos relata que realizaron una protesta recientemente debido al temor y la desesperación por este aumento en los casos.

“Aún viéndonos enfermos, nos lanzaron gas pimienta… Lo que queremos es que cierren este lugar antes que ellos comiencen a lamentar muertes. Aquí no hay medicamentos, no hay doctores, no hay camillas. Recuerden que esta es una cárcel, no un hospital,” dijo un detenido de Farmville, que prefirió ocultar su identidad por temor a represalias.