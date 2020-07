Muere salvadoreño tras explotarle fuegos artificiales en sus manos

(NOTICIAS YA).- Lo que parecía ser una celebración terminó en una verdadera tragedia, un joven salvadoreño murió tras explotarle en sus manos fuegos artificiales que lamentablemente destruyeron parte de su rostro.

José Tonys Álvarez Umanzor, de 30 años perdió la vida luego de que según sus familiares se le habría explotado un fuego artificial en sus manos lo que le causó mortales heridas en su cuerpo.

Noticias Univision Washington habló con sus familiares quienes con mucho dolor narraron lo ocurrido pues aunque quisieron ayudarle rea demasiado tarde parte de su rostro estaba prácticamente irreconocible.

Todo ocurrió el pasado viernes a eso de las 11:30 de la noche en el 800 de la calle Jefferson al noreste de Distrito cuando el salvadoreño con un grupo de amigos se encontraban jugando con fuegos artificiales sin imaginar que un tiempo de diversión se convertiría en un mortal accidente.

Yessenia Álvarez la hermana de José expresa que “aún no puedo creer lo sucedido, es un dolor muy fuerte no me lo esperaba, no tengo palabras. Él era un hermano muy cariñoso y buena persona conmigo con mis hermanos con mi mamá”.

Roxana López, amiga de la víctima afirma que “Él estaba lleno de sangre un charco grande, vi partes de su cerebro en el suelo y mi esposo dice que tenía hasta un ojo fuera, él empezó a tirar los cohetes y se explotaron en sus dos manos”.

José deja en la orfandad a tres pequeñitos de cuatro y ocho años, además su esposa tiene actualmente cuatro meses de embarazo.