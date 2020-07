Texas pagó 32 millones en beneficios de desempleo y pide devolverlos

(NOTICIAS YA).- A más de 46.000 tejanos que perdieron sus trabajos en los últimos meses se les está pidiendo devolver parte de sus beneficios de desempleo, después de que la Comisión Laboral de Texas descubriera que inicialmente se les pagaba en exceso.

Los sobrepagos, reportados por primera vez por el Houston Chronicle, se estiman en más de 32 millones de dólares en total desde marzo.

“La ley estatal requiere que la TWC recupere todos los pagos excesivos de beneficios de desempleo”, dijo Cisco Gamez, portavoz de la agencia estatal, en un correo electrónico. “Los sobrepagos se mantienen en su registro hasta que sean reembolsados”.

Puede haber varias causas para el sobrepago, según la agencia, incluyendo el fraude o el reporte incorrecto de una solicitud. Si la TWC encuentra fraude de desempleo en un caso, la persona tiene que devolver los beneficios y pagar una multa del 15%.

Los beneficios deben ser devueltos aunque el estado sea el culpable del sobrepago, o si de otra manera no fue culpa del beneficiario.

“No podemos pagarle los beneficios si tiene un sobrepago”, dijo Gamez.

Si la persona que recibe la notificación de sobrepago no devuelve el dinero, el contralor del estado puede recuperar el dinero reteniendo ciertos fondos, incluyendo ganancias de lotería, propiedades no reclamadas, beneficios de desempleo y otros gastos relacionados con el trabajo del estado. Algunos fondos estatales para estudiantes universitarios no pueden ser liberados hasta que se haga un pago completo.

Los reclamantes que han recibido notificaciones pueden apelar el proceso, pero la TWC también puede tomar medidas legales si no recuperan el dinero.

“No hay estatuto de limitaciones en las deudas con el estado”, dijo Gamez en un correo electrónico. “La TWC no puede perdonar o desestimar el sobrepago y no hay excepción para las dificultades”.

A finales de junio, 2,7 millones de tejanos habían solicitado una ayuda para el desempleo desde mediados de marzo, pero la TWC se ha esforzado por mantener el ritmo de los altos niveles de demanda. Desde que comenzó la pandemia, innumerables tejanos han experimentado problemas para acceder a estos beneficios, encontrando líneas telefónicas ocupadas y un sitio web de solicitud colapsado.

(Con información de Texas Tribune).