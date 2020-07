Advierten a casos positivos de COVID-19 que cumplan con ordenanza

(NOTICIAS YA).- Las personas positivas deben quedarse en casa y cooperar con los funcionarios de salud locales o enfrentar las consecuencias, dijeron las autoridades de la ciudad de Laredo a través de un comunicado de prensa.

“En virtud de la Sección 14 de la Ordenanza de Emergencia de la Ciudad de Laredo, el Gerente de la Ciudad Robert A. Eads ha emitido un aviso a cualquiera que haya dado positivo en el examen de COVID-19, y que no haya dado posteriormente un resultado negativo, de que se le exige que se aísle de otras personas hasta que reciba un resultado negativo. Los miembros asintomáticos de la familia no saldrán de su casa hasta que el miembro de la familia que dio positivo ya no tenga que aislarse”, señala el comunicado.

Insisten que al incumplir con esta ordenanza se está cometiendo un delito penal, de acuerdo al Código de Salud y Seguridad de Texas.

“Una persona comete un delito si a sabiendas no obedece o se niega a obedecer una regla, orden o instrucción del departamento o una orden o instrucción de una autoridad de salud emitida bajo una regla del departamento y publicada durante una cuarentena del área bajo esta sección”. El código establece que esto representa un delito grave de tercer grado.

Con el fin de proteger a la comunidad y detener la propagación del COVID-19 en la Ciudad de Laredo, los funcionarios están ordenando la cooperación de todas las personas que han contraído el virus que sigan con las precauciones de salud prescritas, así como los esfuerzos de rastreo de contacto de los investigadores de salud pública.