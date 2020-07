Agotadas las camas UCI en hospitales de Florida por COVID-19

(NOTICIAS YA).- Según información de la Agencia para la Administración de Atención Médica (AHCA), 43 unidades de cuidado intensivo de hospitales en 21 condados del estado de Florida, se quedaron sin camas disponibles en UCI.

Algunos de estos hospitales se encuentran en los condados Orange (Orlando), Hillsborough (Tampa), Broward (Fort Lauderdale) y Miami-Dade. Asimismo, AHCA informó que 32 hospitales cuentan con un 10% o menos de disponibilidad, otros 14 centros de salud no tienen camas para hospitalización general (no UCI) y además se registraron 54 sedes hospitalarias que solo tienen un 10% o menos de disponibilidad de camas regulares (no UCI) .

Tema relacionado: 63 nuevas muertes por COVID-19 en Florida en las últimas 24 horas.

Del mismo modo, en el condado de Seminole, este martes aumentaron en un 40% las hospitalizaciones, en relación con los datos del fin de semana pasado, contando ahora con 203 nuevos internados por COVID-19, reduciendo su capacidad de camas a un 13%.

Hospitales como el Orlando Health South Seminole, AdventHealth Altamonte Springs, el hospital de rehabilitación de salud Encompass en Altamonte Springs, alcanzaron la máxima capacidad de sus camas en UCI.

Por otra parte, en el condado de Orange, los grandes centros de salud, como el Hospital Dr. Phillips de Orlando Health, el Centro Médico Regional de Orlando, entre otros, no cuentan con camas disponibles en UCI para adultos.

Usted mismo puede consultar el estado de las camas disponibles en este enlace.

Sin embargo, Kena Lewis, Director de Asuntos Públicos de Orlando Health, expresó que este tablero de AHCA se actualiza con la información que le proveen los hospitales, pero no indica la capacidad total de las camas, porque en caso de aumentar la demanda, puede ser ampliada la cantidad de camas UCI para cubrir esa necesidad.

A su vez, este lunes el Dr. Raúl Pino, oficial de Salud del Condado de Orange, notificó que habían 72 hospitalizados en UCI por coronavirus en la entidad y que tendrán a disposición 500 camas de hospitalización regular, 50 camas de UCI para adultos, 46 camas pediátricas y 499 ventiladores.

“Los sistemas informan que aún no están preocupados por la necesidad de un aumento repentino como sistema”. “Podría ser que un hospital tenga más casos en orden y las cosas tengan que ser barajadas y reajustadas”, aseveró Pino.

Lee también: Harvard obligará a alumnos a hacerse prueba de coronavirus cada 3 días.

Cabe destacar que Florida registró para este lunes un total de 213,794 casos de coronavirus en el estado desde que inició la pandemia, dando como resultado 16,425 hospitalizaciones y 3,841 muertes debido al COVID-19.