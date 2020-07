Consulado de México ofrece servicios para víctimas de violencia  

(NOTICIAS YA).-

Tras el fallo de la Corte Suprema a favor de DACA el consulado de México en San Bernardino ofrece asesoría y servicios gratuitos para los beneficiarios de este programa.

“Todos los jóvenes que son DACA y tienen su permiso pueden renovar”, dijo Hugo René Oliva Romerom cónsul adscrito de México en San Bernardino.

Al igual durante este tiempo de confinamiento en casa el consulado mexicano ofrece asesoría para víctimas de violencia doméstica ya que según expertos en el mayor de los casos las víctimas tienen miedo de pedir ayuda.

Es por eso que en el consulado las víctimas de violencia pueden recibir asesoría para demandar a los agresores.

“Que no tengan miedo, que no se queden calladas porque nosotros les podemos ayudar no solo con un albergue o con recursos sino que podemos ver a un abogado que las represente, que establezcan una orden de restricción contra el agresor y que también puedan obtener ya sea una visa U o un visa VAWA”, agregó el Cónsul Oliva Romero.

Para recibirlos los servicios gratuitos que el consulado de méxico ofrece ya sea asesoría para víctimas de violencia doméstica o renovación de daca puede llamar al: (602) 768-5817.