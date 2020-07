Inmigrante denuncia las barreras que sufrió durante su embarazo

(NOTICIAS YA).-

Adriana Morales tiene 36 años y aunque siempre soñó con ser mamá, pero cuando menos lo esperaba recibió la noticia sobre su embarazo que ella considera como un milagro.

Hasta su sexto mes de embarazo todo parecía normal, apenas conocieron el género del bebe, decidieron llamarlo Elver Tadeo y empezaron a preparar los detalles para su llegada, sin embargo, un sangrado y fuertes dolores inesperados dieron un giro a la dulce espera, por lo que de inmediato fue a la clínica.

Adriana nació en Jalisco México, no habla muy bien inglés, una barrera que se convirtió en una pesadilla más durante la atención medica

Adriana, sin entender por qué si era una simple infección sentía contracciones, no tuvo otra opción que hacer caso y volver a casa, pero durante la noche los dolores se volvieron más fuertes por lo que regresó al centro médico, y fue cuando le dijeron lo que una madre de seis meses de gestación no quiere escuchar

Pero Elver Tadeo solo vivió dos días

Adriana cree que todo pudo haberse evitado

‘Pienso que un parto no es tan rápido, si ellos me hubieran hospitalizado y me hubieran puesto más atención, a lo mejor no hubiera pasado eso’.