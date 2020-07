Precio de importante alimento en la canasta hispana está por los cielos

(NOTICIAS YA).- Los precios de los alimentos básicos se han disparado en los últimos meses, desde los huevos hasta la harina, debido a la pandemia por coronavirus.

Sin embargo, hay un alimento en particular que es indispensable en la canasta hispana y su precio está por los cielos: la carne.

¿Has notado que la cuenta en el supermercado se ha incrementado lentamente en los últimos meses? Es la realidad que enfrentamos en medio de una crisis sanitaria y económica.

Pero es la carne uno de los alimentos que se ha encarecido hasta en un 28 por ciento, tanto en los supermercados como en los restaurantes.

Y aunado a esa mala noticia, los precios no bajarán en un corto plazo.

Los precios se han disparado luego de que muchas instalaciones de procesamiento de carne se vieron obligadas a cerrar por brotes de coronavirus entre sus empleados, con lo que la producción de carne de res disminuyó mientras la demanda aumentó.

Aunque la carne de res ha llamado más la atención, no es la única afectada. La carne de cerdo también registra un aumento en sus precios.

De acuerdo con Eat This Not That!, en mayo de 2020 los precios de la carne de vacuno aumentaron un 18 por ciento en comparación con mayo de 2019 y para fines de 2020 aumentará un 8 por ciento más que el año pasado.

También se prevé que la carne de cerdo, el tercer producto animal más consumido en Estados Unidos detrás de la carne de res y pollo, experimente el segundo aumento de precio más alto para fin de año: 4.5 por ciento.

En mayo de 2020, los precios de la carne de cerdo experimentaron un aumento de precios del 7.3 por ciento.

El aumento en la carne de cerdo es sorprendente porque, a diferencia de la carne de res, su producción apenas ha disminuido. Aunque la producción sea la misma, la carne de cerdo seguirá aumentando de precio, incluso más que el pollo.

