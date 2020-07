Trump volverá a presentar los documentos para cancelar DACA

(POLÍTICA YA). – El presidente Donald Trump presentará documentos esta semana para tratar nuevamente de rescindir el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA.

A PESAR DE FALLO, TRUMP DICE QUE RENOVARÁ ESFUERZO DE CANCELAR DACA

Inicialmente, se esperaba que el mandatario intentara cancelar la semana el programa que ofrece protecciones para cientos de miles de jóvenes inmigrantes, según varias personas familiarizadas con la planificación, reveló el sitio de noticias The Hill.

Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca, insinuó durante una entrevista con la cadena Fox News que el presidente estaba preparando una acción ejecutiva sobre asuntos de inmigración, aunque no ofreció detalles.

“Vamos a lograr que se hagan cuando el Congreso no puo hacerlo”, dijo Meadows, un ex congresista de Carolina del Norte, y agregó que las órdenes demostrarán “los negocios que realmente salen del Despacho Oval cuando el Congreso no actúa”.

Pero así como es casi seguro que Trump intentará otra vez poner fin a DACA, también lo es que la medida será desafiada nuevamente en las cortes por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.

Además, el nuevo intento de seguro que convertirá el cierre en uno de los temas clave durante los cuatro meses que quedan de campaña electoral antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

VISITA DE AMLO

Si la Casa Blanca presenta la medida esta semana, la nueva política de DACA coincidirá con una visita oficial de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el país de origen de la mayoría de los beneficiarios del programa que creó el expresidente Barack Obama.

El nuevo intento de Trump en contra del popular programa ocurre después de que la Corte Suprema decidiera que la administración no dio una justificación adecuada para finalizarlo.

CORTE SUPREMA RECHAZA LOS ESFUERZOS DE TRUMP DE CANCELAR DACA

Sin embargo, el tribunal dejó en claro que Trump tenía la autoridad para rescindir el programa, esencialmente obligando al presidente a intentarlo de nuevo o a dar marcha atrás.

“Tenemos que volver a presentarnos”, dijo Trump a Fox News días después del fallo de la Corte. “Y todo saldrá bien para DACA y los jóvenes, que no son tan jóvenes, si quieres saber la verdad”.