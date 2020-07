VIDEO: Activista negro denuncia que intentaron lincharlo el 4 de julio

(NOTICIAS YA).- Un hombre negro asegura que sufrió un intento de linchamiento el fin de semana pasado en el lago Monroe, en Indiana.

De acuerdo con CBS News, que a su vez cita información de la agencia AP, Vauhxx Booker es un activista por los derechos civiles a nivel local y forma parte de la Comisión de Derechos Humanos del Condado de Monroe.

El hombre compartió su historia y varios videos a través de Facebook donde alega que un grupo de hombres blancos lo agredió y amenazó con ahorcarlo tras acusarlo de allanar su propiedad privada.

Los hechos habrían ocurrido en un área pública cercana al lago durante el sábado, parte del fin de semana festivo.

“No quiero volver a contar esto, pero casi fui víctima de un intento de linchamiento. No me gustaría que esto me pasara o a cualquiera. Me duele en el alma y en el orgullo, pero hay varios testigos y esto no puede ocultarse o evitarse”, escribió la víctima.

Booker añadió que los hombres inicialmente le dijeron que estaba en propiedad privada y que él se disculpó, pero que cinco de ellos lo atacaron cuando intentaba irse del lugar.

Cuando llamó para reportar el ataque a la policía, Booker describió que los agresores amenazaron con romperle los brazos y pidieron una soga para ahorcarlo, mientras indicaron a los amigos blancos de la víctima a dejar el lugar.

Los testigos refirieron que al menos uno de los atacantes portaba una gorra con la bandera confederada, un conocido símbolo racista, además de exclamar “white power” (poder blanco), uno de los lemas de los supremacistas blancos.

Uno de los videos publicados por la víctima lo muestran siendo sometido junto a un árbol, mientras que otros captan a los agresores lanzando insultos racistas y xenófobos a los testigos del crimen, a quienes también atacaron por su presunta afiliación demócrata.

“Nosotros fuimos calmados y respetuosos, pero… es aparente que estos individuos empezaron a atacar a nuestro grupo en cuanto me vieron, un hombre negro, y querían provocar un conflicto”, expuso el afectado.

Booker sufrió una conmoción cerebral leve, cortadas, moretones y hasta perdió pedazos de cabello.

Al lugar acudieron oficiales del Departamento de Recursos Naturales (DNR, por sus siglas en inglés) de Indiana, misma corporación que actualmente investiga el caso, indicó el capitán Jet Quillen.

Este no dio más detalles sobre lo ocurrido ni reveló si se han registrado arrestos, aunque indicó que el reporte final será enviado a la Fiscalía del condado.

John Hamilton, alcalde de Bloomington, de donde es originaria la víctima y que se ubica cerca de donde ocurrió el ataque, difundió el lunes un comunicado junto a otras autoridades en el que expresó su “indignación y dolor” ante un ataque “con motivos raciales”.

Por su parte, el senador demócrata Mark Stoops se dijo “horrorizado” por el ataque racista y exigió al gobernador republicano Eric Holcomb que suspenda a los oficiales del DNR que atendieron el caso por no realizar ningún arresto.

“No es solo un problema de violencia. Este es claramente un crimen de odio y debe ser tratado como tal”, escribió el legislador también originario de Bloomington.

La sección del movimiento Black Lives Matter en la misma localidad exige que el incidente sea investigado como crimen de odio, mientras que Katharine Liell, abogada de la víctima, dijo a medios locales que espera que se registren arrestos en conexión con el caso pronto.

Cabe destacar que el incidente generó protestas pacíficas frente a la corte de Bloomington este lunes, las cuales exigían que se presentaran cargos a los asesinos potenciales.

Los manifestantes luego fueron embestidos por el conductor de un auto rojo, quien aceleró con dos personas arriba del cofre y lanzó a una de ellas por los aires. Dicha víctima, una mujer, fue trasladada a un hospital y actualmente se desconoce su estado.