Walmart no hará esto si sus empleados se contagian de COVID-19

(NOTICIAS YA).- En medio de la pandemia de coronavirus, garantizar la seguridad de clientes y empleados es tan importante como complejo. Pero hay otro desafío a los que se enfrentan las empresas.

Walmart convertirá 160 de sus estacionamientos en autocinemas

Y una de las decisiones más difíciles actualmente es, si deciden divulgar o no información sobre los empleados que dan positivo por COVID-19.

Walmart, por su parte, ha adoptado el enfoque que favorece la privacidad personal, de acuerdo con información de BestLife

En caso de que un empleado dé positivo por coronavirus, la compañía dejará la tarea de identificar públicamente a esa persona a los funcionarios de salud locales “por respeto y privacidad por la salud personal de nuestros asociados”, dijo un portavoz de la compañía, Orlando Sentinel.

VIDEO VIRAL: Intentó entrar a Walmart sin cubrebocas y atacó a empleado

Walmart y otras tiendas que eligen no proporcionar nombres, están dentro de sus derechos legales para hacerlo, ya que no existe una ley a nivel estatal o nacional que exija que las empresas identifiquen a los empleados infectados, detalló el medio de noticias.

Es realmente más una decisión moral.

Sin embargo, no ofrecer los nombres de las personas infectadas no significa que Walmart no esté haciendo su parte.

“En el caso de que tengamos un caso confirmado en cualquiera de nuestras tiendas, estamos trabajando con esos asociados, ofreciendo orientación y tiempo necesarios para recibir atención médica”, dijo el vocero.

“Tenemos procesos establecidos para informar a los asociados”.

Walmart cambia su horario al público indefinidamente

Desde el inicio de la crisis de salud, Walmart ha tomado precauciones de seguridad, como controles de temperatura y el uso obligatorio de cubrebocas; pero parece que trazan la línea con revelar información personal a los funcionarios.

“El departamento de salud es la autoridad local sobre si dicha información debe ser reportada para la seguridad de la comunidad y cuándo “, dijo el portavoz.

Video relacionado