Advierten sobre una ola de daño cerebral que la COVID está causando

(NOTICIAS YA).-La pandemia de coronavirus podría provocar una ola de daño cerebral en pacientes infectados, advirtieron investigadores británicos en un nuevo estudio publicado el miércoles en la revista Brain.

Los expertos del University College London (UCL) fueron los últimos en describir que la COVID podría causar complicaciones neurológicas, informó CNN. Incluso si los pacientes no mostraban síntomas respiratorios graves asociados con la enfermedad, incluidas:

Accidente cerebrovascular.

Daño nervioso.

Inflamación cerebral potencialmente mortal.

El estudio examinó a 43 pacientes, de entre 16 y 85 años, tratados en el Hospital Universitario de Londres por coronavirus confirmado o sospechoso, de abril a mayo. Entre estos pacientes, los investigadores encontraron:

10 casos de “disfunción cerebral temporal” y delirio.

12 casos de inflamación cerebral.

Ocho casos de derrames cerebrales.

Ocho casos de daño nervioso.

“Deberíamos estar atentos y estar atentos a estas complicaciones en las personas que han tenido Covid-19″, dijo el autor principal, el Dr. Michael Zandi en un comunicado de prensa de UCL.

La mayoría de los pacientes que mostraron inflamación cerebral fueron diagnosticados con una condición específica, rara y a veces mortal conocida como encefalomielitis diseminada aguda (ADEM). Antes de la pandemia, médicos de Londres veían aproximadamente un paciente con esa condición.

Durante el período de estudio, el número aumentó a al menos uno por semana.

Los investigadores todavía están tratando de descubrir por qué exactamente los pacientes con Covid-19 están desarrollando estas complicaciones cerebrales:

Una mujer alucinó leones y monos en su casa.

Otros informaron entumecimiento en las extremidades o la cara.

Visión doble.

Desorientación.

Un paciente severo apenas estaba consciente, respondiendo solo cuando tenía dolor.

El virus que causa Covid-19 no se encontró en su fluido cerebral, lo que significa que el virus no parece atacar directamente al cerebro, añadió la fuente. Una teoría, en cambio, es que las complicaciones se desencadenan indirectamente por una respuesta inmune del cuerpo del paciente, no del virus en sí.

Pero para los pacientes que no muestran síntomas respiratorios graves puede ser difícil identificar estas complicaciones cerebrales lo suficientemente temprano como para prevenir o minimizar el daño. Y para los pacientes que están gravemente enfermos, su precaria salud puede limitar cuánto pueden hacer los médicos para investigar lo que está sucediendo en su cerebro.

Zandi está advirtiendo que, aún está por verse “si tendremos una epidemia en una gran escala de daño cerebral relacionado con la pandemia.”

“Dado que la enfermedad solo ha existido durante unos meses, es posible que aún no sepamos qué daño a largo plazo puede causar Covid-19″, dijo el primer autor conjunto, el Dr. Ross Paterson, en el comunicado de prensa.

“Ya hemos visto que algunas personas con Covid-19 pueden necesitar un largo período de rehabilitación, tanto la rehabilitación física como el ejercicio y la rehabilitación del cerebro. Necesitamos entender más sobre el impacto de esta infección en el cerebro”, explicó el Dr. David Strain, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter, en un comunicado el miércoles.