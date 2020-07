Alertan por ola de calor en El Paso

(NOTICIAS YA).- A partir de este miércoles y durante cinco días consecutivos, en nuestra región se registraran temperaturas de tres dígitos.

“El problema con esta ola de calor es que vamos a tener calor en la mañana, a medio día y en la tarde por ejemplo, las temperaturas no van a bajar mas de 80 grados” explicó Jason Laney, del Servicio Nacional de Meteorología.

Por lo que es importante durante esos días evitar realizar actividades bajo el sol, no dejar dentro de vehículos a menores o a mascotas, mantenerse hidratado y tomar precauciones para evitar sufrir un golpe de calor.

Por eso la gente necesita buscar refugios si es posible dentro de un edificio si es posible y tomar mucho liquido, más liquido de agua y evitar cafeína y alcohol.

A pesar que el uso de cubre bocas puede tornarse molesto al estar expuesto a estas temperaturas, médicos aseguran que no afecta la salud.

“Hay gente que ha dicho que hay disminución en la concentración de oxigeno eso no es cierto, obviamente la gente que tiene dificultad para respirar no debe de usar pero en general no debe haber problemas con la mascarilla”, señaló el doctor Luis Muñoz.

Se espera que estas temperaturas continúen hasta el fin de semana por lo que no olvide tomar todas las precauciones necesarias.