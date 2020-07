Compre mercado orgánico, ‘pague como pueda’ o llévelo gratis

(NOTICIAS YA).-

Denver es uno de los desiertos alimenticios más grandes del país, por lo que encontrar productos frescos, además de ser difícil es costoso y más en medio de una crisis como la que ha generado la pandemia, que no solo ha afectado a los compradores, sino también a los productores

La solución que encontró Roberto y otros productores para no perder sus cosechas fue la iniciativa de las organizaciones sociales Focus Points, Lost City e East Denver, quienes se unieron para ofrecer una novedosa alternativa llamada “pague como pueda” que busca ayudar a por lo menos dos mil familias a mitigar la crisis alimenticia generada por la pandemia ofreciendo productos frescos.

Cada miércoles hasta el 28 de octubre, de cinco de la tarde a ocho de la noche todas las personas son bienvenidas y podrán encontrar frutas, vegetales, pan artesanal, entre otros productos orgánicos y lo mejor es que tendrán las siguientes opciones para pagar:

Uno: pagar lo que pueda

“Cuando termine de seleccionar sus productos le diremos el valor total y le preguntaremos cuánto puede pagar, lo que sea, no importa si no es mucho, y si no puede pagar nada, no hay problema, puede llevarse los productos gratis”, explica Silvia Hernández, colaboradora de Focus Points.