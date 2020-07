Detectan virus mortal en conejos en el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Funcionarios estatales de la vida silvestre, confirman un virus mortal registrado en conejos salvajes y domésticos en el condado de San Diego.

La enfermedad hemorrágica del conejo (RHDV2) no está relacionada con el COVID-19, y no afecta a humanos o animales domésticos que no sean conejos.

El virus se ha detectado anteriormente en México, Nuevo México, Colorado, Arizona y Texas. En California, se registró en el mes de mayo, después que se encontrara este virus en un cadáver de conejo de cola negra, cerca de Palm Springs.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, informa que también se detectó en los condados de San Diego, Orange y San Bernardino, tras reportar la muerte de una liebre salvaje quien murió de RHDV2 en Poway en junio, según la Sociedad de Conejos.

“Los conejos y liebres infectados pueden no presentar síntomas que conduzcan a su muerte, o pueden presentar fiebre, hinchazón, hemorragia interna y necrosis hepática. La gama de especies susceptibles en América del Norte es actualmente desconocida, pero todos los conejos y liebres son probablemente susceptibles ”, dijeron en un comunicado por parte de El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

Los funcionarios han emitido las siguientes pautas para quienes poseen conejos domésticos o que entran en contacto con liebres salvajes:

Los conejos domésticos deben permanecer adentro todo el tiempo para minimizar contacto potencial

Cualquier conejo enfermo o muerto debe ser reportado a la vida silvestre del estado y NO deben ser tocados

Cualquier enfermedad inusual o muerte súbita del conejo, se debe informar a su veterinario de inmediato

El virus es altamente contagioso y se puede transmitir por contacto directo con animales infectados por su orina o heces

También se puede propagar en objetos contaminados, insectos, etc., por lo tanto, las buenas prácticas de higiene son necesarias

Debe de lavarse bien las manos antes y después de tener contacto con conejos

Mantenga a los perros con correa cuando esté afuera para que no interactúen con conejos salvajes

Considere hacer que los perros usen botines cuando estén afuera o que se laven las patas antes de que entren.

Mantenga perros y conejos en áreas separadas de su hogar.

Se ha desarrollado una vacuna y está disponible bajo pedido. Contacte a su veterinario para obtener más información.