‘Dile a mis hijos que los amo’, dijo George Floyd a oficiales asesinos

(NOTICIAS YA).- 8/Julio/2020

Luego de que George Floyd le dijera repetidas veces a la policía que no podía respirar, el exoficial Derek Chauvin dijo: “Entonces deja de hablar, deja de gritar, hablar requiere de mucho maldito oxígeno”, mientras lo asfixiaba con la rodilla en el cuello.

“Por favor, hombre. No puedo respirar. No puedo respirar ¡Ah! Me van a matar. Me van a matar. No puedo respirar. No puedo respirar”, dijo Floyd, en respuesta al oficial que se convertiría en su asesino.

Minutos después Floyd perdió la consciencia y más tarde fue declarado muerto en la escena. Convirtiéndose en otro caso de personas de la comunidad negra que mueren en manos de la policía.

Las transcripciones de los videos de las cámaras corporales de los oficiales Thomas Lane y J. Alexander Kueng documentan los últimos momentos de la vida de Floyd y fueron publicadas el miércoles en la corte estatal de Minneapolis.

El abogado de Lane, Earl Gray, solicitó los documentos pues está buscando que los cargos contra su cliente sean desestimados. Lane está acusado de complicidad en homicidio en segundo grado y homicidio culposo por el asesinato de Floyd.

Las autoridades no han publicado los videos, pero según las transcripciones, antes de que fuera arrojado al suelo Floyd dijo que no podía respirar, que había padecido Covid-19 y que tenía claustrofobia.

Mientras los oficiales intentaban subirlo a la patrulla, Floyd estaba asustado y les dijo a los oficiales: “Díganle a mis hijos que los amo. Estoy muerto”. Después de eso Floyd fue derribado y Lane preguntó si lo podían poner de lado.

“No, se va a quedar ahí donde lo tenemos”, dijo Chauvin según las transcripciones. Según la petición del abogado de Lane, el oficial hizo dos veces la pregunta y pero Chauvin le dijo que lo dejara ahí hasta que llegara la ambulancia.

Según Gray, Chauvin le aseguró a Lane que Floyd estaba bien y Lane no podía ver ninguna “intención visible de infligir daño”. El abogado dijo que su cliente no sabía que Chauvin estaba cometiendo un crimen.

