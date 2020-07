Exmilitar condecorado se declaró culpable de abuso sexual contra hija

(NOTICIAS YA).- 8/Julio/2020



El comandante militar retirado, James Grazioplene, admitió este miércoles haber abusado de su hija en la década de los 80’s, cuando ella era una niña, como intercambio por la suspensión de su sentencia.

La confesión llegó el día en el que su hija, Jennifer Elmore, cumplió 49 años. Grazioplene se declaró culpable de abuso sexual agravado en el Condado de Prince William en Virginia.

El abusador sexual ha estado en prisión por tan sólo 18 meses y tras ser liberado el miércoles cumplirá 20 años de libertad condicional; de acuerdo con el abogado de Elmore, Ryan Guilds.

“Es un reflejo de que a Jennifer le importa más la verdad que el castigo”, dijo Guilds a CNN. La resolución llega después de 5 años de lucha legal en la que Graziaplena aseguró ser inocente.

En 2015, Elmore reportó a oficiales de la Armada que su padre la había abusado y violado en repetidas ocasiones durante su niñez. La milicia lanzó una investigación, e incluso 30 años después, encontró evidencia suficiente para moverse a juicio en 2017.

Pero 2 semanas antes de que comenzara en juicio, el tribunal militar superior de apelaciones desafió las 3 décadas de evidencia y encontró una prescripción extintiva de 5 años para casos de abuso sexual en la milicia ocurrido antes de 2006.

La Suprema Corte de EE.UU. aceptó una apelación del Departamento de Justicia para revisar esa decisión y el caso fue desestimado por la corte militar. Después fue dirigido a la mancomunidad de Virginia, donde no hay prescripción en ofensas criminales.

Un gran jurado en el Condado de Prince Willian acusó a Grazioplene de cargos relacionados con violación, incesto y libertades indecentes, seguido de una investigación de 4 meses.

“A los 3 años, me llevó a un sótano oscuro y sucio de la casa de mi abuela y me puso sobre la lavadora, y se dio placer a sí mismo mientras me abusaba”, dijo Elmore durante la audiencia de este miércoles.

“A los 8, me compró un piano e insistió en llevarme a lecciones de piano, todo para que se pudiera estacionar y tomar cualquier placer enfermo que deseara. Los mismos horrores ocurrían mientras él insistía regularmente en bañarme. Me tomó hasta la Universidad el poder usar una barra de jabón”, dijo Elmore.

“Me quitó mi dignidad, mi inocencia, mi valor, mi niñez y mi voz. Todas las cosas que un padre se supone que debe proteger, a expensas de su propia vida. Pasaré una vida entera reconstruyendo las piezas rotas que dejaste atrás”, dijo a su padre.

Entre la evidencia que encontró la Armada contra Grazioplene se encuentran cartas escritas por la madre de Elmore durante los 80’s, detallando el abuso. “Todo mientras yo estaba jugando a la esposa”, escribió Ann Marie Grazioplene, “él estaba tomando libertades pervertidas con mi niña”.

Los Grazioplenes siguen casados hasta este día. Después de la audiencia del miércoles, Elmore contó que su madre se acercó y le dijo: “Jennifer, feliz cumpleaños. Te amo”.

