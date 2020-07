Nueva ayuda financiera disponible para residentes de Orlando

(NOTICIAS YA).- A partir de este lunes, los residentes del condado de Orange podrán solicitar el apoyo económico derivado de los fondos federales de la Ley CARES.

Maribel Cordero, Comisionada del Distrito 4 del condado de Orange, anunció este miércoles que el beneficio de $1,000 puede ser requerido por las personas que hayan sido despedidas de sus trabajos o que tengan una reducción de sus horas laborales, también aquellas que fueron despedidas temporalmente o quienes estén enfermos con COVID-19. Actualmente, han sido procesadas cerca de 16 mil solicitudes, según funcionarios del condado de Orange.

La oportunidad de aplicar se abre porque existe un desembolso de 14 millones de dólares, lo que significa que aún hay dinero disponible, por esta razón se cierran y se procesan las solicitudes para saber realmente con qué cantidad se cuenta para ayudar a las familias, explicó la comisionada.

Al mismo tiempo, existe una gran cantidad de solicitudes que han sido denegadas por no cumplir con los requisitos, como no colocar la dirección de vivienda completa, el correo electrónico que es esencial, ya que a través de esa vía es que se comunican con los interesados. También se han encontrado peticiones de personas que no son residentes del condado de Orange y éste es un requisito esencial.

A partir de las 8 de la mañana del lunes 13 de julio, este apoyo económico podrá ser requerido por individuos y familias que vivan en la entidad a través de la página http://ocfl.net/.

Cordero insta a la población a solicitar dicha ayuda de forma correcta, y en el caso de las pequeñas empresas, si tienen de 3 a 100 empleados, cualifican para poder recibir la ayuda de $10,000 por negocio, debido a que las condiciones para que éstos obtengan el beneficio fueron cambiadas, ayudando así a reparar un poco la pérdida temporal de ingresos que generó la ola de coronavirus.