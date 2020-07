St. Petersburg cuenta con nuevo centro de pruebas COVID-19 desde hoy

(NOTICIAS YA).- A partir de este miércoles los residentes de St. Petersburg cuentan con una locación adicional para realizarse el test de coronavirus en el condado de Pinellas.

Se trata del Duke Energy Teatro para las Artes Mahaffey, ubicado en 400 1st St S, St. Petersburg, FL, el cual estará disponible de martes a sábado, desde las 11 a.m. hasta las 7 p.m, atendiendo de forma totalmente gratuita hasta a un máximo de 4 personas por carro.

Para poder realizarse la prueba no se exigen citas, no es necesario presentar ningún síntoma, y tampoco se requiere alguna orden médica. Además si no eres un residente del condado de Pinellas, también puedes contar con este servicio. Este centro tendrá una disponibilidad diaria de 1,200 tests y los resultados se podrían obtener entre 2 y 5 días.

Este sitio fue creado a través de la asociación de la División de Manejo de Emergencias de Florida, el Departamento de Salud de Florida, el Condado de Pinellas, la Ciudad de St. Petersburg y el Duke Energy Teatro para las Artes Mahaffey, según lo publicado en el portal de noticias de este condado.

Para cualquier información adicional, se puede llamar al teléfono 727-4644333 o visitar PinellasTesting.org.

Además cuentas con diferentes centros de pruebas COVID-19 en el condado de Pinellas, los cuales puedes conocer ingresando al siguiente enlace: https://covid19.pinellascounty.org/testing/.