Frank Morana anunció que ha sido diagnosticado con cáncer de garganta

[El Mundo Boston] El representante estatal del distrito 17 Essex Frank Moran anunció por medio de un comunicado de prensa el pasado viernes 2 de julio que ha sido

diagnosticado con cáncer de garganta. Su diagnóstico requiere inmediatamente de un tratamiento agresivo que se llevará a cabo hasta finales de agosto.

El tratamiento que los doctores han recomendado será intenso, sin embargo tendrá un mejor diagnóstico más adelante y se recuperará rápidamente. Moran y su familia están

optimistas ante esta situación y piden que se les recuerde y se ore por ellos.

“Claramente estas noticias van a afectar como hago campaña este verano, pero no se equivoque, esto no afecta mi intención de postularme por una reelección. Me mantengo

firme en continuar mi servicio para nuestro distrito. Ha sido y continuará siendo mi más grande honor el servir a las personas del distrito 17 Essex en la Casa de Representantes”,