Pareja recibió accidentalmente más de $31,000 por desempleo

(NOTICIAS YA).- 9/Julio/2020

La crisis de Coronavirus ha orillado a muchos a solicitar beneficios de desempleo para sobrevivir. Desde que inició la pandemia más de 2.7 millones han hecho estas solicitudes, según el Departamento de Trabajo e Industria.

Sin embargo, mientras algunos esperan desesperadamente la ayuda, otros están recibiendo más dinero del que les pertenece, incluyendo a una pareja del Condado de Lancaster en Pennsylvania.

Ken Knier dijo que él y su esposa se despertaron temprano el lunes por un mensaje que llegó al teléfono de ella. “Miró y me dijo, ‘Ken, me acaban de depositar $8,755 en mi tarjeta’”.

Después Knier y su esposa recibieron más mensajes informándoles sobre depósitos que llegaban a un total de $31,550 en su tarjeta de débito ReliaCard, usada por Hacienda de Pennsylvania para entregar los beneficios de desempleo.

Los Kniers dijeron que no debieron haber recibido los pagos debido a que ambos regresaron a trabajar hace como dos meses. “Me estaba alterando porque no es nuestro dinero. No quiero ser responsable de él en cuanto a impuestos”, dijo Knier.

Cuando la pareja presentó sus solicitudes de desempleo pidieron recibir alertas de texto cuando hicieran los depósitos, pero como es opcional creo que otros pudieron haber recibido estos pagos sin darse cuenta.

Oficiales de Hacienda indicaron a WGAL que los pagos hechos a los Kniers serán revertidos. Además dijeron que podría ser un caso de robo de identidad, para una estafa donde piden beneficios de desempleo a nombre de otra persona.

