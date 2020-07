Queman estatua de Melania Trump en su natal Eslovenia

(NOTICIAS YA).- Una estatua de Melania Trump cerca de su ciudad natal en Eslovenia fue retirada después de ser gravemente quemada.

La estatua estaba ubicada cerca de Sevnica, en el centro de Eslovenia, y fue incendiada el 5 de julio, confirmó la policía eslovena a CNN el jueves.

Sevnica es una pequeña ciudad con 5 mil habitantes que se ha beneficiado de su hija más famosa, la primera dama de Estados Unidos, vendiendo una gama de productos con temas de Melania, como miel, chocolate y pasteles.

VIDEO: ¿Por qué vandalizan y derriban estatuas de Cristóbal Colón?

Brad Downey, el artista que encargó la pieza, dijo a CNN que recibió una llamada del departamento de policía local preguntándole qué hacer con la estatua, la cual fue instalada en julio de 2019 como parte de un proyecto en curso que incluye un corto documental.

La estatua de la esposa del presidente Trump fue retirada el mismo 5 de julio y Downey dijo que pidió a los lugareños que no distribuyeran fotos de la figura quemada para que no se convirtiera en un “meme violento”.

Downey presentó un informe policial, pero dijo que solo le interesa encontrar a los atacantes, no presentar cargos contra ellos.

“Me gustaría ver quién lo hizo”, dijo a CNN. “A alguien no le gusta lo que representa o cómo se ve”, dijo Downey, quien no cree que se trate de un “acto de borrachera” o al azar, pues coincidió con el fin de semana del Día de la Independencia de Estados Unidos.

LEE: Melania retrasó mudarse a la Casa Blanca para negociar su “prenup”

La policía eslovena dijo a CNN en un comunicado que estaba considerando el caso como “daño a la propiedad, que es un delito penal”.

Downey dijo previamente a CNN que se inspiró para crear la pieza debido a lo que llamó la “narrativa antiinmigración” que sale de los Estados Unidos y, en particular, de Donald Trump.

Dijo que era una “contradicción” que el presidente de los Estados Unidos, que hizo del combate a la inmigración una piedra angular de su presidencia, estuviese casado con una inmigrante cuyo primer idioma no es el inglés.

Downey encargó la obra a un artista conceptual local conocido como Maxi, que nació en el mismo hospital y en el mismo año que la primera dama, pidiéndole que tallara la estatua a partir de un árbol con una motosierra.

LEE: Melania asegura que sufre más ‘bullying’ que todos

Aunque distintos informes indicaron que la estatua había dividido la opinión pública, a los lugareños les gusta el proyecto y han cuidado la estatua y el área circundante, dijo Downey a CNN.

Añadió que está trabajando en una respuesta artística al ataque, así como en un video sobre la respuesta de los medios de comunicación respecto a la estatua, que ahora está almacenada.

*Con información de CNN