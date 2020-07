“Tengo 45 días sangrado y no hacen nada”: Indocumentado en GEO

(NOTICIAS YA).-

Durante estos tiempos de pandemia, ICE implementó uno de los protocolos de salubridad en las celdas de GEO utilizando químicos para desinfectar, pero, fue allí cuando el hispano Diego Luna empezó a sentir reacciones desfavorables por su cuerpo después de esto.

“Hace 44 días exactamente he tenido problemas para respirar inicialmente, pero empecé a tener sangrado en la boca constante, día a día, sangré en la nariz, tengo mis fosas nasales irritadas”, denuncia Diego Andrés Velandia Luna, un inmigrante colombiano.

Por estas razones Diego, solicitó asistencia médica en múltiples ocasiones, pero, denuncia que le daban medicamentos sin prescripción.

“Ninguna de ellas ha parado el sangrado, pero si me ha dado otras complicaciones. En algún momento el tuve brotes en los pies por las medicinas, he tenido sudor incontrolable y me han dado dolores de cabeza”. Comentó Diego.