Textos del condado si son confiables

(NOTICIAS YA).-

Comenzó con un mensaje de texto de un número de teléfono de fuera del área que mostraba un link del departamento de Salud Pública del Condado de Riverside.

Robert Goldhamer, quien recibió este texto donde leía, que acaba de visitar uno de los sitios de COVID-19 y necesitamos información adicional para que le podamos mandar el recibo exacto al seguro médico, seguido de un link para mandar la información personal. Y aunque sí se tomó el examen, el texto que recibió lo preocupó.

El dice que parecía como un mensaje de fraude, por lo que llamó a la oficina del condado para asegurar que la fuente de este mensaje era confiable y sobre todo un lugar seguro para mandar su información personal.

Goldhammer dice que el condado le respondió que nunca preguntan por su información personal por texto y que el número del condado siempre comienza con los números 9-5-1-

por lo que envió el mensaje a nuestra sala de redacción para verificar e informar el supuesto mensaje de fraude.

El condado se ha disculpado por la forma que se está mandando esta información pero asegura que este mensaje si es verdadero. Con la cantidad de personas tomándose la prueba, están requiriendo fondos federales y es un intento para mandar recibos a los proveedores de seguros médicos y agregan que a los pacientes no se les realizará ningún cargo.

“Es información para personas que tienen seguro médico. Esto es porque el gobierno ya está autorizado para enviarle el cobro a las compañías de seguro médico por esta prueba. Si la persona no tiene seguro médico o simplemente no quiere dar la información sobre su seguro médico, no hay ningún problema,” dice Yaoska Machado, vocera para el Departamento de la Salud Pública en el condado.

Ahora el departamento de salud está trabajando para mejorar los canales para obtener esta información.