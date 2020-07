Vendían ‘solución milagrosa’ contra la COVID que en realidad era lejía

(NOTICIAS YA).-Las autoridades de varias agencias allanaron una iglesia de Florida, acusando a cuatro hombres de vender una “milagrosa cura” contra el coronavirus.

Un tribunal federal ha emitido una orden temporal en contra de Genesis II Church of Health and Healing (Genesis) y cuatro individuos asociados con la entidad requiriéndoles que paren inmediatamente de distribuir su “Miracle Mineral Solution / Solución Mineral Milagrosa” (MMS), un tratamiento no probado y potencialmente dañino que están ofreciendo para tratar la enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) y muchas otras enfermedades, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Esta supuesta “cura” consiste en clorito de sodio y agua. Cuando se ingiere por vía oral, la solución se convierte en dióxido de cloro, que es un blanqueador de fuerza industrial, advirtieron las autoridades.

Mark Grenon, 62, y sus hijos; Jonathan Grenon, 34, Joseph Grenon, 32, y Jordan Grenon, 26, fueron detenidos y enfrentan cargos de conspiración y fraude por comercializar “engañosamente” este producto violando la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.

De acuerdo con FDA, “algunos distribuidores están haciendo afirmaciones falsas (y peligrosas) de que el MMS mezclado con ácido cítrico es un líquido antimicrobiano, antiviral y antibacteriano que es un remedio para el autismo, el cáncer, el VIH/SIDA, la hepatitis, la gripe y otras afecciones”.

Los investigadores registraron la iglesia y encontraron 50 galones de ácido muriático, 8,300 libras de clorito de sodio y 22 galones de la Solución, según información de la estación Power 97.3.

Un juez ordenó que se destruyera toda la “Solución Mineral Milagrosa” y dijo que la iglesia debe notificar a cada persona que compró la cura e informarles que se vendió ilegalmente.

“Vendieron este producto peligroso bajo la apariencia de Génesis II Iglesia de Salud y Curación (‘Génesis’), una entidad que supuestamente crearon en un intento de evitar la regulación gubernamental de MMS”, detalla el comunicado.

“Continuamos protegiendo al público de conductas delictivas que aprovechan la pandemia de COVID-19”, dijo Ariana Fajardo Orshan, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida.