Madre de Vanessa Guillen no sabe cómo mataron a su hija

(NOTICIAS YA).- La madre de Vanessa Guillen expresó que arrancaron un pedazo de ella con el asesinato de su hija y aseguró que no sabe exactamente cómo la mataron.

Gloria Guillen, madre de la joven soldado, ofreció una entrevista tras confirmarse que los restos encontrados cerca de la base militar de Fort Hood sí corresponden a los de su hija, quien había estado desaparecida desde el 22 de abril.

“Arrancaron un pedazo de mí, lo más bello, lo más maravilloso, que es mi niña, cruelmente, no sé en realidad cómo me la mataron, porque nadie me quiere decir, porque dicen que estoy mala”, dijo Gloria a Univision.

LEE: “Cuerpo de Vanessa Guillen fue encontrado”, dijo abogada de la familia

Gloria destacó que desea hacer una evaluación forense adicional y pruebas de ADN, además de que no van a abandonar sus exigencias públicas hasta que se le haga justicia a su hija, se inicie una investigación en el Congreso y se cierre la base militar.

“Que investiguen a esa base podrida, sea un general, sea un coronel, sean los malditos sargentos donde estaba mi hija, todo el que sea responsable que sea arrestado”, declaró.

La familia Guillen no cree que solo hayan estado involucrados el soldado Aaron Robinson y su novia Cecily Aguilar.

La madre de Vanessa reveló que un soldado le dio información sobre el caso, pero que tiene miedo de hablar públicamente porque podrían asesinarlo o hacer daño a su familia.

LEE: Tardaron en identificar restos de Vanessa por el daño en su rostro

Este lunes, las autoridades confirmaron de manera oficial que los restos encontrados en el río León, a unas 20 millas de la base militar, sí corresponden a Vanessa Guillen, dando fin a la búsqueda que se mantiene activa para encontrarla.

Ese mismo día, Cecily Aguilar, acusada de ser cómplice de Robinson, tuvo su primera aparición en la corte y aceptó los cargos en su contra por conspirar para alterar evidencia de un asesinato.

La joven de 22 años confesó que ayudó a su novio a deshacerse del cuerpo de Vanessa, el cual desmembraron para enterrar en tres agujeros separados.

LEE: Asesinó a Vanessa en la base y su novia lo ayudó a deshacerse del cuerpo

De acuerdo con una investigación del FBI y declaraciones de Aguilar, Robinson habría golpeado a Vanessa con un martillo hasta matarla dentro de un cuarto de armas el 22 de abril, el mismo día en que fue vista por última vez.

Luego de eso, aseguran que metió el cuerpo en una caja para sacarlo de Fort Hood y se contactó con Cecily para pedirle ayuda.

Sin embargo, la familia Guillen sospecha que hay mucho más detras del asesinato de Vanessa y el hermetismo con que que han actuado los mandos de la base militar.