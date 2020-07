Nuevamente podrían extender el cierre parcial entre México y EE.UU.

(NOTICIAS YA).- Anuncian otra posible extensión del cierre parcial en la frontera entre México y Estados Unidos. La nueva fecha de posible reapertura será hasta el 21 de agosto.

El Secretario Interno de Seguridad Nacional, Chad F. Wolf, dijo lo siguiente: “El presidente ha dejado en claro que debemos continuar el comercio comercial legítimo mientras limitamos a aquellos que buscan ingresar a nuestro país con fines no esenciales. No se permitían viajes no esenciales hasta que esta administración esté convencida de que hacerlo es seguro.”

Mientras que en conferencia, el canciller Marcelo Ebrard mencionó: “Estamos explorando con las autoridades locales (…) que se prolongue la restricción a viajes no esenciales del 21 de julio hasta el mes de agosto.”

Esta es una noticia en desarrollo.